לראשונה בהיסטוריה: ממדאני החרים אירוע תמיכה בישראל

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ( צילום: שאטרסטוק )

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, סופג ביקורת חריפה מצד ארגונים יהודיים לאחר שהודיע כי לא ישתתף במצעד התמיכה השנתי בישראל בעיר.

מדובר במסורת שנמשכת מאז 1964, ובה השתתפו כל ראשי העיר המכהנים עד היום. ההחלטה עוררה סערה במיוחד על רקע העלייה החדה באירועים אנטישמיים בניו יורק, והפגנות אנטי ישראליות מחוץ לבתי כנסת ומוסדות יהודיים ברחבי העיר. משה דייוויס, לשעבר מנהל המשרד למאבק באנטישמיות בתקופת ראש העיר אריק אדמס, אמר כי "אי ההשתתפות במצעד היא פגיעה בהיסטוריה של ניו יורק ובקשר העמוק שלה עם ישראל". ממדאני הסביר כי הוא מתכוון להשתתף באירועים רבים של הקהילה היהודית בעיר, אך לא במצעד עצמו. לדבריו, "אני מאמין בשוויון זכויות לכל בני האדם בכל מקום, וזה העיקרון שמנחה אותי". הוא הדגיש כי היעדרותו אינה קשורה לסוגיית האבטחה, וכי העירייה תספק את כל האישורים וההגנה הנדרשים לאירוע.

המצעד השנתי בניו יורק למען ישראל ( צילום: שאטרסטוק )

גם מושלת ניו יורק קאת'י הוקול הודיעה כי תשתתף במצעד, שצפוי השנה למשוך מספר שיא של משתתפים על רקע החשש הגובר מאנטישמיות.

"ראש עיר שמכחיש את ישראל"

הסערה התרחבה כאשר שני ארגונים יהודיים מרכזיים, יו ג'יי איי פדריישן אוף ניו יורק והמועצה ליחסי קהילה יהודיים של ניו יורק, הודיעו כי יחרימו אירוע מורשת יהודית שערך ראש העיר לקראת חג השבועות. בהודעתם טענו כי לא ישתתפו באירוע שמארח "ראש עיר שמכחיש את מדינת ישראל כמולדת העם היהודי".

במהלך האירוע עצמו הודה ממדאני כי יהודים, המהווים כ-12 אחוז מאוכלוסיית ניו יורק, הם קורבנות של יותר ממחצית מפשעי השנאה בעיר. הוא גם הכריז על תוכנית השקעה של 26 מיליון דולר בשנה למאבק בפשעי שנאה, אך לא פירט כיצד תפעל העירייה נגד אנטישמיות.

שגריר ארצות הברית למאבק באנטישמיות, הרב יהודה קפלון, אמר כי "מנהיגים שלא מגנים על חופש הדת ונמנעים מהתבטאויות מסיתות נושאים באחריות לעלייה באנטישמיות".