כיכר השבת
באמצע הלילה

מביט למצלמה - ומשחית: הכתובת שהחרידה את הקהילה היהודית

חנות יהודית ברובע וינהורדי בפראג הושחתה עם כתובות אנטישמיות. המשטרה המקומית פתחה בחקירה, כשברקע זהו המקרה השלישי בחודש האחרון. החשוד תועד במצלמות במקרים קודמים (בעולם)

החשוד כפי שנקלט במצלמות האבטחה (צילום: לפי סעיף 27א)

חנות יהודית ברובע וינהורדי בפראג הושחתה בשבוע שעבר על ידי גורם אלמוני. בחזית החנות, המוכרת בין היתר מזכרות יהודיות ובחזיתה כיתובים בעברית, נכתב "שואה 2025" ו"פשיסטים".

הכתובת התגלתה בשבוע שעבר, בשעות הבוקר המוקדמות, על ידי עובדי החנות שהגיעו לפתוח אותה. היא נותרה בחזית החנות גם שעות לאחר מכן - לפחות עד יום רביעי.

בתיעודים מהזירה נראות הכתובות, בצבע תכלת, מרוססות על אחד מהחלונות הקדמיים של החנות, שם ישנו גם לוגו של צה"ל, ועל קיר אבן נמוך בחזית החנות.

במשטרה המקומית פתחו בחקירת האירוע. לפי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, מדובר באירוע שלישי מסוגו בחודש האחרון. באחת מן הפעמים הקודמות הואשמה ישראל ברצח עם.

גורמים בקהילה היהודית מסרו כי החשד הוא שאותו חשוד שריסס את הכתובות בפעמים הקודמות הוא זה שעומד מאחורי ההשחתה גם כעת. יחד עם זאת, לפי שעה, טרם ידוע על עצורים.

בקרב הקהילה היהודית בפראג פורסם סרטון וידאו שבו נראה החשוד בעת אחת מהתקרבויותיו לחנות בשעת ליל. הוא נראה מרסס על החנות, גלוי פנים, ואפילו לא מנסה להסתיר את פניו.

באתר Ynet צוטט דובר משטרת פראג, יאן ריבנסקי, שאמר לאתר praguemorning שמקרי ההשחתה נחקרים כהשחתת רכוש, וכי העונש הצפוי על מעשה כזה הוא עד שלוש שנות מאסר בפועל.

צ'כיה, במרכז אירופה, נחשבת לידידה גדולה של ישראל. רק לאחרונה היא קראה לנקוט בצעדים ממשיים כנגד בית הדין הבינלאומי בהאג, בעקבות החלטתו ברקע המלחמה בעזה להוציא צווי מעצר נגד נתניהו וגלנט. בצ׳כיה אף קידם הפרלמנט החלטה על השעייה של חברותה בבית הדין הפלילי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר