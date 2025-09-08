מביט למצלמה - ומשחית: הכתובת שהחרידה את הקהילה היהודית

חנות יהודית ברובע וינהורדי בפראג הושחתה בשבוע שעבר על ידי גורם אלמוני. בחזית החנות, המוכרת בין היתר מזכרות יהודיות ובחזיתה כיתובים בעברית, נכתב "שואה 2025" ו"פשיסטים".

הכתובת התגלתה בשבוע שעבר, בשעות הבוקר המוקדמות, על ידי עובדי החנות שהגיעו לפתוח אותה. היא נותרה בחזית החנות גם שעות לאחר מכן - לפחות עד יום רביעי.

בתיעודים מהזירה נראות הכתובות, בצבע תכלת, מרוססות על אחד מהחלונות הקדמיים של החנות, שם ישנו גם לוגו של צה"ל, ועל קיר אבן נמוך בחזית החנות.

במשטרה המקומית פתחו בחקירת האירוע. לפי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, מדובר באירוע שלישי מסוגו בחודש האחרון. באחת מן הפעמים הקודמות הואשמה ישראל ברצח עם.

גורמים בקהילה היהודית מסרו כי החשד הוא שאותו חשוד שריסס את הכתובות בפעמים הקודמות הוא זה שעומד מאחורי ההשחתה גם כעת. יחד עם זאת, לפי שעה, טרם ידוע על עצורים.

בקרב הקהילה היהודית בפראג פורסם סרטון וידאו שבו נראה החשוד בעת אחת מהתקרבויותיו לחנות בשעת ליל. הוא נראה מרסס על החנות, גלוי פנים, ואפילו לא מנסה להסתיר את פניו.

באתר Ynet צוטט דובר משטרת פראג, יאן ריבנסקי, שאמר לאתר praguemorning שמקרי ההשחתה נחקרים כהשחתת רכוש, וכי העונש הצפוי על מעשה כזה הוא עד שלוש שנות מאסר בפועל.

צ'כיה, במרכז אירופה, נחשבת לידידה גדולה של ישראל. רק לאחרונה היא קראה לנקוט בצעדים ממשיים כנגד בית הדין הבינלאומי בהאג, בעקבות החלטתו ברקע המלחמה בעזה להוציא צווי מעצר נגד נתניהו וגלנט. בצ׳כיה אף קידם הפרלמנט החלטה על השעייה של חברותה בבית הדין הפלילי.