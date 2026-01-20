תערוכת DIMDEX 2026 בקטאר מספקת הצצה נדירה לעתיד השדה המגנטי של המפרץ. חברת KNDS France, ענקית ההגנה היבשתית הגדולה באירופה (המיזוג בין Nexter הצרפתית ל-Krauss-Maffei הגרמנית), חשפה סדרת פתרונות קטלניים שנועדו להפוך את צבא קטאר לאחד המתקדמים באזור.

התשובה לנחילים: תותח ה-AI ש"רואה" הכל

גולת הכותרת של החשיפה היא מערכת ה-RAPIDFire Land. בעולם שבו רחפנים ותחמושת משוטטת הפכו לאיום המרכזי, הצרפתים מציעים "בועת הגנה" בטווח של 4 ק"מ.

מדובר במערכת מבוססת בינה מלאכותית (AI) הכוללת צריח 40 מ"מ הנשלט מרחוק. המערכת משתמשת בתחמושת טלסקופית מהפכנית מסוג A3B, שמפזרת מטח של תתי-קליעים להשמדה ודאית של מטרות אוויריות. לפי דיווחי החברה, המערכת מציעה טווח ירי כפול מתחמושת סטנדרטית ומסוגלת להתמודד עם מתקפות "נחיל" תודות למחסנית של 140 פגזים מוכנים לירי מיידי.

הניסיון מלבנון ומאלי עובר לקטאר

במרכז התצוגה עומד ה-VBCI MKII, נגמ"ש גלגלי שלא רק נראה מאיים, אלא נושא איתו קבלות משדות הקרב הקשים בעולם. הרכב מבוסס על הניסיון המבצעי המצטבר של צבא צרפת בזירות בוערות כמו לבנון, אפגניסטן ומזרח אירופה.

הגרסה שנחשפה הותאמה במיוחד למדבריות הקטארים:

עבירות: יכולת תנועה בתנאי שטח קיצוניים.עוצמת אש: שילוב תותחי 30 מ"מ עם תחמושת חודרת שריון קטלנית.ניידות: פלטפורמת 8x8 המאפשרת פריסה מהירה בכל זירה.

הענק האירופי מהדק אחיזה

חשיפת המערכות הללו מדגישה את העוצמה של KNDS, המעסיקה למעלה מ-10,000 עובדים. כפי שפורסם בדיווח הרשמי של החברה, השילוב בין הניסיון הצרפתי להנדסה הגרמנית מייצר פתרונות לוגיסטיים ומבצעיים שצבא קטאר סימן כעדיפות עליונה.