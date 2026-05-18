לרמות בעזרת המקלדת. עבודה מהבית ( צילום: Shutterstock )

עידן העבודה מרחוק הביא עמו אתגרים רבים למעסיקים, אך נראה שהמקרה הבא שובר שיאים של חוסר אמינות. קצינת משטרה מבריטניה, ששמה נאסר לפרסום ומוכרת במסמכים הרשמיים כ"סמלת X", פוטרה מעבודתה לאלתר והורחקה מהמקצוע, לאחר שהתגלה כי השתמשה בטריק פשוט אך ערמומי כדי לזייף נוכחות בזמן שעבדה מביתה.

על פי העדויות שהוצגו בשימוע משמעתי שנערך בעיר פורטיסהד (Portishead) הסמוכה לברמיסטול, הסמלת ממשטרת אבון וסומרסט הניחה פינה של מסגרת תמונה על המקלדת של המחשב הנייד המשטרתי. המשקל שהופעל על המקשים ברציפות מנע מהמחשב לעבור למצב "שינה", ובכך יצר מצג שווא לפיו היא פעילה, מקלידה ועובדת במערכת. התרמית נחשפה בסופו של דבר באמצעות נתוני המחשב שהציגו תמונה חריגה: במהלך מרבית המשמרות שעשתה מהבית, גילו חוקרי המשטרה כי מספר ההקשות במקלדת שלה היה גבוה פי שלושה עד שמונה בהשוואה לזה של עמיתיה המבצעים תפקיד זהה. כשהתעמתו איתה עם הנתונים, הסמלת הודתה במעשים. לטענתה, היא עשתה זאת כדי שתוכל לעקוב אחרי שיחות במסך נפרד, וציינה כי התמודדה באותה תקופה עם אתגרים ומשברים בחייה האישיים.

סמל משטרת אבון וסומרסט ( צילום: Avon and Somerset Police )

למרות הנסיבות האישיות שהציגה, פאנל המשמעת שדן בעניינה סירב להקל עליה. יו"ר הוועדה, עוזר מפקד המשטרה לשעבר קרייג הולדן, קבע כי התנהגותה מהווה הפרת משמעת חמורה ביותר והחליט על פיטוריה ללא הודעה מוקדמת. בנוסף לפיטורים, היא הוכנסה לרשימה השחורה של המשטרה, ונאסר עליה לעסוק בעתיד בכל תפקיד משטרתי או לעבוד בסוכנויות אחרות לאכיפת חוק ברחבי בריטניה.

הבלשית לריסה האנט, ראש מחלקת התקנים המקצועיים במשטרת אבון וסומרסט, מסרה בתגובה להחלטה: "זה מאכזב בצורה יוצאת דופן לראות קצינה שמתנהגת בדרך שלא רק מכתימה את שמה של המשטרה, אלא גם פוגעת באמון הציבור בנו ובאחריות המוטלת עלינו. אנו יודעים שהשוטרים ואנשי הצוות שלנו מתמודדים עם לחץ עצום ועומס עבודה רב, ואף על פי שלסמלת X היו מספר נסיבות מקלות, זה פשוט בלתי מקובל ששוטרת תפעל בצורה כה מכוונת ורמאית תוך ניצול ורמיסת האמון שניתן בה, רק כדי לגרום לזה להיראות כאילו היא עובדת בזמן שלא עשתה זאת".