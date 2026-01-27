הצוללנים באיזור בו נמצאו המטבעות ( צילום: Italian Ministry of Culture )

מה שהתחיל כצלילת פנאי שגרתית מול חופי האי סרדיניה, הפך לאירוע היסטורי שמסעיר את עולם הארכיאולוגיה הימית. צוללן מקומי, שסייר במים הרדודים סמוך לעיירה ארזקנה (Arzachena), הבחין בנצנוץ מתכתי משונה המבצבץ מבין עשבי הים. מבט מקרוב חשף מטבע עתיק, אך מהר מאוד התברר כי מדובר רק בקצה הקרחון של אוצר אדיר המונה עשרות אלפי מטבעות.

עדות חיה למעבר בין אימפריות משרד התרבות האיטלקי אישר כי אכן מדובר באחד הממצאים הנומיסמטיים (חקר המטבעות) המשמעותיים ביותר שנחשפו בשנים האחרונות. לפי הערכות ראשוניות, האוצר כולל בין 30,000 ל-50,000 מטבעות ברונזה ונחושת מסוג "פוליס" (follis). המטבעות מתוארכים לשנים 324 עד 340 לספירה - תקופה קריטית בהיסטוריה, שבה האימפריה הרומית החלה לשנות את פניה והפכה בהדרגה לאימפריה הביזנטית. המומחים נדהמו ממצב השימור של הממצאים: למרות ששהו בקרקעית הים כמעט 1,700 שנה, רובם המכריע נמצאו במצב "נדיר ומצוין", מה שמאפשר לזהות עליהם דיוקנאות וכתובות בפירוט יוצא דופן.

המטבעות כפי שנמצאו ( צילום: Italian Ministry of Culture )

המצוד אחר הספינה הטרופה

הגילוי המרעיש לא מסתכם רק במטבעות. בקרבת הממצא נחשפו גם שרידי כדים וקנקני חרס (אמפורות) בעלי צוואר צר, ששימשו בעת העתיקה להובלת סחורות בנתיבי הסחר הימיים. נוכחותם של הכדים לצד ריכוז כה גבוה של מטבעות בנקודה אחת, מחזקים את השערת החוקרים: מתחת לשכבות החול ועשבי הים מסתתרת ספינת סוחר רומית שטבעה.

"התגלית הזו היא עדות נוספת לעושר הארכיאולוגי העצום ששומרת קרקעית הים שלנו," אמר לואיג'י לה רוקה, בכיר במערך הארכיאולוגיה האזורי. "המיקום והצפיפות של המטבעות מעידים על כך שהם היו חלק ממטען של ספינה שנקלעה למצוקה או טבעה לפני שהספיקה להגיע לנמל היעד".

המטבעות לאחר ניקוי ( צילום: Italian Ministry of Culture )

מבצע הנדסי מתחת למים

מיד לאחר הדיווח הראשוני, הוקפצו למקום צוותי צוללנים מיוחדים של יחידת הגנת נכסי התרבות האיטלקית, יחד עם ארכיאולוגים ימיים ואנשי משמר הגבול. המבצע לחילוץ המטבעות התנהל בזהירות מרבית כדי לא לפגוע בסביבה הימית ובשרידים האורגניים שאולי נותרו מהספינה.

בימים אלו ממשיכים הצוותים לסרוק את האזור באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, בתקווה לאתר את שרידי העץ של גוף הספינה. אם תמצא הספינה, היא עשויה לשפוך אור חדש על נתיבי הסחר והכלכלה של האימפריה הרומית במאה ה-4 לספירה. בינתיים, המטבעות הועברו למעבדות שימור מיוחדות, שם יעברו ניקוי ומחקר מעמיק לפני שיוצגו לציבור.