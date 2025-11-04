כיכר השבת
תיעוד החיפוש אחרי נייד הפצ"רית - מעיני הצוללן, יהיה אפשר לשחזר אותו? | צפו

יחידת מתנדבים חרדית בכבאות והצלה ראשונה בישראל - ריאיןן עם הוגה המייזם רש"פ יאיר חוברה באולפן | משה מנס בחיפושים אחרי הטלפון האבוד של הפצ"רית ומה הסיכויים להציל את המידע | חשיפת ארכיון המדינה - ציורי השלום ששלחו ילדי ניר עוז לרוה"מ המנוח יצחק רבין | המסע להצלת קרן עולם התורה נמשך - גדולי ישראל בז'נבה | צפו (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון' בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית, מיזם מיוחד לשילוב בגופי ההצלה בישראל, יחידת מתנדבים חרדית ראשונה בכבאות והצלה. הוגה הרעיון רש"פ יאיר חוברה באולפן, על היחידה שמונה 15 מתנדבים ביישוב 'תפרח' ונותנת מענה מהיר במקרי אסון וסיפור אחד על גבורת האזרח שהביא אותו למצוא את הרעיון.

בנוסף, אחרי כל כך הרבה זמן במים, אלחנן טוויג יספר לנו מה הסיכויים להציל את המידע מהטלפון האבוד של הפצ"רית, וכמה זמן נותר לנו בשעון החול.

בכותרות; 30 שנה לרצח רבין, ארכיון המדינה חושף את הציורים ששלחו ילדי קיבוץ נחל עוטף עזה 'ניר עוז' לרוה"מ המנוח יצחק רבין בשנת תש"נד.

ממשיך המסע להצלת קרן עולם התורה - הגאון ר' אברהם סאלים, האדמו"ר מרחמסטריווקא, הגאון ר' שמואל גלאי, הגאון ר' ברוך סולובייצ'יק והגאון ר' יצחק חברוני. השתתפו בדינרים שהתקיימו בשוויץ ובז'נבה ומסרו דברי קודש שהרטיטו את לבבות האלפים.

הלווייתו של אל"מ אסף חממי, הקצין הבכיר ביותר שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו הוחזקה בעזה, התקיימה הבוקר בבית העלמין קריית שאול. אלפים ליוו את מסעו האחרון, הנשיא הרצוג ספד לו ואמר "חממי היה אגדה סמל לדור של מפקדים גיבורים, צנועים ואוהבי אדם".

