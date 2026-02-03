צבא רוסיה שיגר הלילה מטח נרחב של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר תשתיות האנרגיה של אוקראינה, מה שהוביל להפסקות חימום המוניות בערים רבות בעיצומו של גל קור שבו צנחו הטמפרטורות ל-25- מעלות מתחת לאפס.

המתקפה הקשה התרחשה פחות מיממה לפני המועד המתוכנן לפתיחת שיחות שלום משולשות באבו דאבי, בהשתתפות נציגים מאוקראינה, רוסיה וארצות הברית, בניסיון להביא לסיום המלחמה הנמשכת קרוב לארבע שנים.

לפי הודעת גורמים רשמיים בקייב שצוטטו ב'רויטרס', רוסיה השתמשה ב-450 כטב"מים וביותר מ-70 טילים כדי לתקוף מתקני אנרגיה בשמונה מחוזות שונים.

התקיפות כוונו בין היתר למתקנים האחראים על חימום מים לצריכה ביתית. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי התייחס לאירועים ואמר כי "ניצול ימי החורף הקרים ביותר כדי לזרוע טרור בקרב האנשים חשוב לרוסיה יותר מאשר פנייה לדיפלומטיה". זלנסקי הוסיף כי מוסקבה בחרה בדרך של טרור והסלמה על פני פתרון מדיני.

בבירה קייב נשמעו הדי פיצוצים עזים לאחר חצות, ורשויות הצבא המקומיות דיווחו כי 1,170 בנייני מגורים נותרו ללא אספקת חימום כתוצאה מהפגיעות.

נזקים נרשמו בחמישה רובעים בעיר, בהם פגיעות ישירות בבנייני דירות ובמבנה ששימש כגן ילדים. שר האנרגיה דניס שמיהל ציין כי "מאות אלפי משפחות, בהן ילדים, נותרו במכוון ללא חימום בתנאי החורף הקשים ביותר".

בעיר חרקוב, השנייה בגודלה במדינה, דווח על פגיעה קשה שהותירה 110,000 נכסים ויותר מ-800 מבנים ללא חימום.

ראש העיר איגור טרכוב מסר כי המערכות העירוניות נאלצו לרוקן את המים מצנרת הרדיאטורים כדי למנוע את התפוצצותם בגלל הקפיאה.

לדבריו, "המטרה ברורה: לגרום להרס מקסימלי ולהשאיר את העיר ללא חימום בקור עז". בנוסף, נרשמו שיבושי חשמל בעיירות איזיום ובלקליה, ודווח על פגיעות בבנייני מגורים בעיר סומי שבצפון המדינה.

ההסלמה הנוכחית קוטעת הבנות שקטות שעליהן דווח בשבוע שעבר, לפיהן שני הצדדים ימנעו מתקיפת תשתיות אנרגיה.

השיחות המתוכננות באיחוד האמירויות מגיעות על רקע לחץ אמריקני כבד על קייב להגיע להסכם, בעוד שבסבב השיחות הקודם בסוף ינואר לא נרשמה התקדמות עקב דרישת רוסיה לנסיגה אוקראינית משטחים במזרח המדינה. בתקיפות הלילה נפצעו לפחות תשעה בני אדם, וההתרעות מפני תקיפות אוויריות נמשכו יותר מחמש שעות רצופות.