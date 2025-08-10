סגן הנשיא בראיון: אלו המטרות של ארה"ב במלחמה בעזה

סגן נשיא ארצות הברית, ג’יי די ואנס, התייחס הערב (ראשון) בראיון לרשת פוקס ניוז למצב המלחמה בעזה.

לדבריו, הממשל האמריקני ממקד את מאמציו בשלושה יעדים עיקריים במלחמה בישראל. "בבסיס הדברים, מהמבט האמריקני, אנו מנסים להשיג שלושה דברים: ראשית, אנו רוצים למנוע מצב שבו חמאס יוכל להרוג אנשים חפים מפשע - ישראלים, אמריקנים או כל אדם אחר. שנית, אנו רוצים שהחטופים יחזרו הביתה. ושלישית, הנשיא היה מאוד ברור בכך שקיימת שם משבר הומניטרי, שבו יש הרבה אנשים חפים מפשע שסובלים מאוד", אמר ואנס.

בדבריו הדגיש סגן הנשיא את הגישה האמריקנית למלחמה בעזה, שצריכה להבטיח שחמאס לא יוכל עוד להיות גורם מפגע.

הוא הדגיש כי לצד המאבק הצבאי בטרור, וושינגטון פועלת כדי להבטיח סיוע לאוכלוסייה האזרחית ברצועה. "אנחנו רוצים לוודא שתושבי עזה יוכלו לקבל מזון, תרופות ודברים חיוניים נוספים. לכן אנו מנסים להשיג את שלושת הדברים הללו", הוסיף.

ואנס חזר על דבריו של הנשיא שהודה כי יש משבר הומניטרי בעזה ועל כן ארה"ב פועלת בנושא.

לדבריו, הנשיא רואה עצמו מנהיג הפועל לשלום. "הנשיא אמר שהוא רוצה להיות שוב נשיא של שלום. הוא מעודד בכל אמצעי דיפלומטי אפשרי לסיים את הסכסוך במהירות, להחזיר את החטופים הביתה ולאפשר לתושבי עזה זרימה חופשית של סיוע הומניטרי", ציין.

ואנס סיכם כי ארצות הברית פועלת עם שותפותיה האזוריות במטרה לממש את היעדים שהציב הממשל. "זו המטרה שלנו, ואנו נמשיך לעבוד עם בעלי בריתנו באזור כדי שזה יקרה", אמר.