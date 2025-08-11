חופה מדברית בדובאי ( צילום: Shutterstock )

בדובאי הושקה לאחרונה תוכנית חדשנית בשם "מתחילים נכון", שמטרתה לסייע לזוגות צעירים באמצעות שילוב של הקלות כלכליות עם מרכיב חינוכי משמעותי. עד כה השתתפו ביוזמה 1,013 איש, ומתוכם 208 גם קיבלו סיוע כספי נוסף. במסגרת התוכנית ממוענק לזוגות קורס הנותן כלים מעשיים לתכנון פיננסי, ניהול חיי משפחה וקבלת החלטות בתחום הדיור - במטרה לחזק את היציבות הזוגית ולבסס עתיד משותף יציב לאורך זמן.