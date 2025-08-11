כיכר השבת
יוזמה שמעודדת נישואים

'תמיכה כלכלית והדרכה מקצועית' | תוכנית הנישואים המפתיעה של דובאי לצעירים

קורסי הכשרה, חופשת נישואים והטבות להורים צעירים – היוזמה שמובילה לעלייה במספר המשפחות האמירתיות ומעודדת נישואים בגיל צעיר (בעולם)

חופה מדברית בדובאי (צילום: Shutterstock)

בדובאי הושקה לאחרונה תוכנית חדשנית בשם "מתחילים נכון", שמטרתה לסייע לזוגות צעירים באמצעות שילוב של הקלות כלכליות עם מרכיב חינוכי משמעותי. עד כה השתתפו ביוזמה 1,013 איש, ומתוכם 208 גם קיבלו סיוע כספי נוסף. במסגרת התוכנית ממוענק לזוגות קורס הנותן כלים מעשיים לתכנון פיננסי, ניהול חיי משפחה וקבלת החלטות בתחום הדיור - במטרה לחזק את היציבות הזוגית ולבסס עתיד משותף יציב לאורך זמן.

בנוסף, ממשלת דובאי מקדמת שיפור באיזון בין עבודה למשפחה, עם הקצאת 10 ימי חופשת לעובדים במגזר הציבורי ואפשרות לעבודה מרחוק בימי שישי לאימהות טריות במהלך השנה הראשונה לאחר חופשת הלידה.

הקבוצה הנהנית ביותר מהתוכנית כוללת גברים בגילאי 26–30 ונשים בגילאי 20–25. בהשראת ההצלחה, אמירויות נוספות כמו אבו דאבי השיקו תוכניות דומות, דוגמת יוזמת "מדיים", המציעה הלוואות ללא ריבית עד 150 אלף דירהם לזוגות טריים.

מהלכים אלה משתלבים ביעדי "אג'נדה החברתית של דובאי 33", השואפת להכפיל את מספר המשפחות האמירתיות עד שנת 2033.

