פצועים קשה מפיצוץ במפעל בארה"ב; דיווחים על נעדרים

מספר בני אדם נפצעו באורח קשה בארה"ב לאחר פיצוץ שהתרחש במפעל לייצור פלדה | ישנם גם דיווחים על נעדר אחד לפחות, כוחות החילוץ והכיבוי פועלים לכיבוי הלהבות וחילוץ הפצועים (בעולם)

השריפה במפעל, היום (צילום: לפי סעיף 27א)

לפחות 12 בני אדם נפצעו היום (שני) באורח קשה מפיצוץ פתאומי שהתרחש במפעל לייצור פלדה בעיר קליירטון שבפנסילבניה, .

מדיווחים שטרם אומתו עולה כי ישנו גם נעדר אחד לפחות, אולם גורמים רשמיים טרם אימתו את מספר הפצועים ואם אכן ישנם נעדרים.

עדי ראיה סיפרו ששמעו פיצוץ עז ולאחר מכן עשן כבד החל להתמר מהמקום. כוחות הכיבוי ממשיכים להיאבק בלהבות ומנסים לאתר נפגעים.

ראש העיר שהתראיין ל'רויטרס' תיאר בלבול רב בזירה: "אני לא יודע אם אנשים לכודים", אמר. "יש אמבולנסים, משטרה ותקשורת בכל מקום. זה יום נורא עבור קליירטון. אנחנו מתפללים עבור כל המעורבים. אנחנו פשוט מתפללים שזה לא נורא כמו שזה נראה".

דיווחים לא מאומתים העלו כי ישנם גם הרוגים בפיצוץ העז, שעד כה טרם הוברר בעקבות מה התרחש.

המושל של פנסילבניה, ג'וש שפירו, אמר כי הזירה עדיין פעילה: "הזירה עדיין פעילה, ואנשים בקרבת מקום צריכים לפעול לפי הנחיות הרשויות המקומיות".

במקביל לדיווחים על נעדר אחד לפחות, דווח עוד על מספר פועלים שעדיין לכודים תחת ההריסות.

הרשויות הודיעו על פתיחה בחקירה ראשונית לבירור נסיבות האירוע.

מפעל Clairton Coke Works הוא מתקן גדול של חברת U.S. Steel שנמצא בעיר קלרטון, פנסילבניה, לא רחוק מפיטסבורג.

זהו מפעל ייצור קוקה (Coke) – חומר שמופק מפחם באיכות גבוהה באמצעות חימום בטמפרטורות גבוהות מאוד בתנורים ללא חמצן. התהליך הזה שורף את הגזים והזפת, ומשאיר גוש פחמן נקי יחסית, שנקרא קוקה.

הקוקה משמש בעיקר בתעשיית הפלדה כתוסף חיוני בתנורי ההתכה, כי הוא גם מספק חום גבוה וגם פועל כחומר מחזר להפרדת הברזל מהעפרה.

מפעל Clairton הוא המפעל לייצור קוקה הגדול ביותר בארה"ב, והוא פועל מאז שנות ה־10 של המאה הקודמת. הוא גם היה לא פעם במוקד ויכוחים סביב זיהום אוויר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

