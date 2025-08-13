במהלך שנראה כתקיעת אצבע בעין של המערב, ימים ספורים לפני פסגת טראמפ-פוטין באלסקה, חוקרי ביטחון מעריכים כי רוסיה מתכוננת לניסוי חדש בטיל השיוט הגרעיני "בורבסטניק" – נשק שפוטין תיאר בעבר כ"בלתי מנוצח", המסוגל לחמוק מכל מערכת יירוט קיימת או עתידית, כך דווח הערב (רביעי) ב'רויטרס'.

צילומי לוויין מסחריים מהשבועות האחרונים, שנבדקו בידי צוותי מחקר אמריקניים, מגלים תנועה מוגברת באתר הניסויים בפנקובו שבארכיפלג נובאיה זמליה, כולל פריסת ציוד, הגעת צוותים, ספינות ומטוסים ששימשו גם בניסויים קודמים.

כל הסימנים, כך סבורים החוקרים, מביאים למסקנה שפוטין הולך לשגר לראשונה את טיל הניסוי הבלתי מנוצח שלו.

ג'פרי לואיס מהמכון ללימודים בינלאומיים במידלבורי ודקר איבלת מארגון המחקר CNA, שעקבו בנפרד אחרי התמונות, ציינו כי נראית "זרימה מסיבית של אספקה ותנועתיות באזור השיגור".

לואיס העריך שהניסוי עשוי להתבצע עוד השבוע - צעד שעלול לגנוב את אור הזרקורים מהמפגש המתוכנן בין שני המנהיגים. מקור ביטחוני מערבי אישר את ההיערכות, אך בוושינגטון ובמוסקבה שומרים על שתיקה, וגם משרד ההגנה הרוסי לא מספק תגובה.

הטיל, המוכר בנאט"ו בשם SSC‐X‐9 Skyfall, מתמודד עם היסטוריית כשלונות: מתוך 13 ניסויים מוכרים, רק שניים הסתיימו בהצלחה חלקית. אף על פי כן, פיתוחו הואץ לאחר שטראמפ הכריז בינואר על פרויקט אמריקני חדש להקמת מערכת הגנה בשם "כיפת הזהב". מומחים חלוקים בשאלה אם הנשק הזה יעניק לרוסיה יתרון ממשי, וחלקם מזהירים מהסכנה שבפיזור קרינה רדיואקטיבית במסלול טיסה ארוך.

צילומי לוויין נוספים חשפו שני מטוסים ייעודיים לאיסוף נתוני ניסוי בבסיס רוגצ'בו הצבאי מאז אמצע יולי, לצד חמישה כלי שיט המזוהים עם ניסויי עבר. מערכת המעקב VesselFinder הצביעה גם על תנועת ספינת המטען "טריברקה" - ששימשה בעבר בניסויי טילים - לעבר נובאיה זמליה.

המעקב האינטנסיבי החל ביולי, לאחר שרוסיה פרסמה אזהרה לימאים להתרחק מהאזור בין 9 ל-12 באוגוסט, ובהמשך נקבו הרשויות בחלון אפשרי לשיגור עד 22 בחודש. הצבא הנורבגי, שציין כי האזור מהווה יעד קבוע לניסויי טילים רוסים, סירב לחשוף איזה חימוש עומד להיבחן.

לדברי לואיס, כבר בסוף יולי נצפתה תזוזה חוזרת של הסככה המגנה על משגר הבורבסטניק - סימן מובהק כהגדרתו להתקרבות מועד השיגור. בצילומים מ-7 באוגוסט נראו מכולות, מנוף, מסוק וכיסוי המשגר עצמו. "הכול מתקדם במלוא הקצב", סיכם.