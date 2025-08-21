סגן הנשיא ואנס לעג למפגין: 'הבחור הזה לא רוצה חוק וסדר'

סגן הנשיא ג'יי-די ואנס ושר ההגנה פיט הגסת' מצאו עצמם אמש (רביעי) בתקרית מילולית עם מפגינים. האירוע התרחש במהלך ביקור של ואנס, הגסת' וראש הסגל של הבית הלבן, סטיבן מילר, בתחנת יוניון בעיר, לשם הגיעו כדי להודות לחיילי המשמר הלאומי ורכשו עבורם ארוחת צהריים במסעדת "שייק שאק".

עם הגעת הבכירים למקום, מצאו עצמם השלושה מול קריאות בוז של מפגינים, שצעקו "שחררו את מחוז קולומביה" (Free D.C.). הקריאות היו כה רמות עד שהן השתיקו חלק ניכר ממה שניסו ואנס, הגסת' ומילר לומר לכתבים.

בתגובה לקריאות, סגן הנשיא נצפה לועג לאחד המפגינים: "הבחור הזה חושב שלאנשים לא מגיע חוק וסדר בקהילה שלהם". עוד דווח כי ואנס ומילר דחו את קריאות הבוז, וכינו את המפגינים "מטורפים" ו"קומוניסטים". ואנס הוסיף כי המפגינים "נראים שונאים את הרעיון שאמריקאים יכולים ליהנות מהקהילות שלהם".

הביקור בתחנת יוניון, נועד להודות לכוחות המשמר הלאומי שנפרסו בעיר כחלק מהמהלך הפדרלי נגד הפשיעה בבירה. סגן הנשיא ואנס שיבח את עבודתם של הכוחות ואמר להם: "אתם עושים עבודה אדירה. אני גאה בכם ואנו אסירי תודה".

ואנס התייחס לשאלות מדוע הוצבו הכוחות בתחנת יוניון במקום באזורים עם שיעורי פשיעה גבוהים יותר. הוא טען כי התחנה "מוצפת בחסרי בית" ומבקרים אינם חשים בטוחים בה, וכי היא "אמורה להיות מונומנט לגדולה אמריקאית". לטענתו, סטטיסטיקות הפשיעה הקיימות אינן משקפות את ההיקף המלא של הפשיעה ברחובות הבירה.