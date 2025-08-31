'כלא התנינים' של טראמפ עומד להיסגר: העדויות המצמררות מבפנים

מרכז המעצר הידוע לשמצה "אליגטור אלקטרז" בפלורידה עומד להיסגר, אחרי חודשים ספורים בלבד של פעילות וגל של עדויות קשות על תנאי המעצר.

המתקן, שנבנה בשטח הביצות באוורגליידס תוך שמונה ימים בלבד, הפך במהרה לסמל מקטב של מדיניות ההגירה של טראמפ, אך העדויות מציירות תמונה קשה של סבל, הזנחה וחוסר גישה לטיפול רפואי או לייעוץ משפטי.

בשיחה עם BBC, יאניסי פרננדז מספרת על בנה, מייקל בורגו פרננדז, שנלקח למתקן כשהוא סובל ממחלה קשה. לדבריה, מייקל דימם וכאב לאחר אירוע רפואי לפני ההעברה, סבל מבעיות רפואיות בשלב מתקדם והועבר לבית חולים.

היא מתארת שיחות טלפון קצרות ומפוקחות, שבהן סיפר שהוא לא קיבל משככי כאבים, נאלץ לישון באזיקים כשפניו כלפי מטה, ולא התאפשר לו להתקלח או להחליף בגדים. עורך דינו מתאר את התנאים במתקנים אלה כ"משפילים וקטלניים".

סיפור נוסף מגיע מאישה בשם גלדיס, שבעלה מרקו אלוורז בראבו, בעל מחלת לב גנטית ותסמונת רגישות לב, נעצר אף הוא ללא עבר פלילי.

במשך ימים לא ידעה משפחתו היכן הוא נמצא, שכן שמו לא הופיע במאגרי המעקב של ICE. במהלך מעצרו חלה בדלקת ריאות, הוא סבל מכאבים, והועבר בין מתקנים מבלי שמידע ברור הועבר למשפחתו.

למרות שה-DHS מצהיר כי אסירים מקבלים טיפול רפואי ומתקנים נקיים, תביעות משפטיות טוענות כי העצורים אינם זוכים לגישה אמיתית לעורכי דין. שופט הורה על סגירת המתקן בתוך 60 יום, וצוות DHS מתחיל בתהליך ההעברה והתרוקנות המקום.

אליגטור אלקטרז, שתוכנן לאכלס עד 3,000 איש אך מעולם לא הגיע לתפוסה מלאה, מסמל כישלון של מתקן זמני שנועד לתת מענה מיידי למספר העצורים הגבוה, אך נגמר במציאות של הזנחה וסבל. בכירי הגבול מודים כי המתקן אינו פתרון לטווח ארוך, ותוכניות קיימות להקמת מתקנים קבועים ומנוהלים יותר במדינות שונות.

כזכור, המתקן נפתח בקול רעש גדול בנוכחותו האישית של הנשיא טראמפ שעבר במתקן וחשף למצלמות את המקום הייחודי המוקף בתנינים תוקפניים.

"בקרוב מאוד, מתקן זה יאכלס כמה מהמהגרים המאיימים ביותר - כמה מהאנשים האכזריים ביותר על פני כדור הארץ", אמר אז טראמפ.

כאמור, בהוראת שופט הוחלט על סגירת המתחם והעברת האסירים למתחמים אחרים.