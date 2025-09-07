קהילת שערי ציון בברוקלין, מהקהילות הספרדיות הגדולות והמשפיעות בארה"ב, יצרה סערה כאשר פרסמה מכתב לחבריה ובו הודיעה כי מהשנה, מי שיבקש לשריין מקומות לימים הנוראים יידרש להציג הוכחה שהוא רשום כבוחר, כך דווח ברשת החרדית בארה"ב YWN.

מדובר בצעד תקדימי, שכבר מוגדר על ידי גורמים בקהילה כ"מהפכה של ממש" בעולם החרדי.

במכתב שנשלח לחברים כתבה ההנהלה: "בעוד כחודשיים ייערכו הבחירות לראשות עיריית ניו יורק. תוצאות הבחירות עלולות להביא לבעיות חמורות בעיר בכלל, ובקהילות היהודיות בפרט. הביטחון ואיכות החיים של קהילתנו ושל מוסדותינו עלולים להימצא בסכנה ממשית. כתוצאה מכך אין לנו ברירה אלא לדרוש מכל החברים ובני זוגם להציג הוכחת רישום לבחירות כתנאי לשריון מקומות לימים הנוראים".

עוד נכתב: "אם אינכם רשומים עדיין, יש דרך פשוטה לעשות זאת שלוקחת רק מספר דקות. אנא לחצו על הקישור ורשמו את עצמכם וכל מי מבני המשפחה מעל גיל 18". ההנהלה הדגישה: "אנו מתפללים ורואים בהשגחה העליונה את הערובה האמיתית לשלום הקהילה, אך אנו מאמינים שעלינו לעשות את מירב המאמצים כדי למנוע סכנה רצינית שעלולה להשפיע על כולנו".

בקהילה מספרים כי החברים קיבלו את ההחלטה בהבנה, וחלקם אף שיבחו את המהלך שנועד לעורר אחריות ציבורית בתוך העולם החרדי. גורמים שונים כבר מעריכים כי היוזמה עשויה לשמש דוגמה לקהילות נוספות.

יהדות ניו יורק בכלל וזו החרדית בפרט, חוששת מהבחירות המתקרבות לראשות העיר בהן מוביל המועמד האנטי-ישראלי זוהרן ממדאני.

הבחירות לראשות עיריית ניו יורק ייערכו ביום שלישי, ה-4 בנובמבר 2025. בבחירות אלו יתמודדו מספר מועמדים, בהן כאמור המועמד הדמוקרטי זוהראן מנדני, המועמד הרפובליקני קרטיס סליווה, המועמד העצמאי לשעבר מושל ניו יורק אנדרו קואומו, והנוכחי, המועמד העצמאי אריק אדמס.

נשיא ארה"ב טראמפ הודיע שיעשה הכל כדי למנוע את בחירתו של הפייבוריט שתומך באופן גלוי בתנועת ה-BDS.

הבחירות צפויות להשפיע באופן משמעותי על עתיד הקהילה היהודית בעיר, במיוחד לאור עמדותיהם של המועמדים בנושאים הקשורים לביטחון ורווחת הציבור החרדי.