המתקפה הישראלית בדוחא עוררה לא רק סערה בינלאומית אלא גם שאלות לגבי האסטרטגיה של ירושלים והאמינות של וושינגטון.

בטורו האחרון ב"וושינגטון פוסט", העיתונאי הבכיר דייויד איגנשיוס קובע חד-משמעית כי הפעולה נכשלה - קביעה חריגה במיוחד, מאחר שישראל עצמה לא הודתה בכך. קשה לדעת אם מדובר בניתוח אישי או במידע פנימי שהגיע לידיו, אך עצם הטענה הזו היא כשלעצמה ידיעה מרעישה.

"התקיפה של ישראל על ההנהגה הפוליטית של חמאס בבירת קטאר, שמטרתה לכפות סיום למלחמה בעזה, נראית כטעות טקטית נדירה של ישראל. התקיפה לא הצליחה להרוג את בכירי חמאס אך ריסקה את אחד הערוצים הבודדים לעצירת הסכסוך", כותב איגנישיוס.

לא פחות משמעותי הוא מה שנחשף על היחסים עם קטאר: על פי מקורות שצוטטו במאמר, הן ישראל והן ארצות הברית נתנו לקטאר התחייבות מפורשת לפני חודש כי לא יפגעו באנשי חמאס על אדמתה.

ההבטחה הזו קרסה ברגע שנורו הטילים על הווילה שבה התכנסו בכירים של ארגון הטרור לדיון בהצעה שהביא שליחו של הנשיא טראמפ. לצד ההרוגים, בהם בנו של ח'ליל אל־חיה, נהרסה גם התשתית הדיפלומטית היחידה שנותרה להעברת מסרים מול ההנהגה בעזה, קובל הכתב.

יש לציין כי טענתו של כתב ה'פוסט' נסתרת מהצהרה של ראש הממשלה הקטארי בעצמו, לפיה "שום דבר לא ימנע מאיתנו לקיים את תפקיד התיווך" - אמירה ששופכת אור על כוונתה העתידית של קטאר לשמש כמתווכת, למרות שתפקידה הושהה לעת עתה.

בדבריו מסביר בעל הטור כי עבור קטאר, ההתקפה נתפסה כבגידה כפולה. היא השקיעה מאמצים עצומים בקידום יוזמות שלום - לא רק בעזה אלא גם בזירות אחרות כמו אפריקה וקווקז - וקיבלה ערבויות שלא תיפגע. בפועל היא מצאה עצמה מותקפת על ידי ישראל, אחרי שכבר הייתה יעד לאיראן. התחושה בדוחא היא שהניטרליות הדיפלומטית שלה קרסה באחת, ושההבטחות של ארה"ב שוות כקליפת השום.

המשמעות רחבה בהרבה מהשאלה אם המתקפה השיגה את יעדה המבצעי. איגנשיוס טוען שישראל הצרה לעצמה את אפשרויות הסיום של המלחמה: המסלול הקטארי קרס, המסלול המצרי נחסם גם הוא, ומה שנותר על השולחן הוא כמעט רק חזרה צבאית עמוקה אל תוך עזה. אחרים יגידו שזה בדיוק מה שנתניהו ביקש להשיג בתקיפה.

נתניהו, כך כותב איגנשיוס, פועל מתוך תחושת נחישות – ואולי ייאוש – להגיע ל"חיסול מלא" של חמאס, גם במחיר שבירת כל הכללים הקודמים. אך המהלך הזה, שנועד להדק את המצור על הארגון, עלול דווקא לסגור את הדרך היחידה להסדר מוסכם.

בישראל סבורים כי המטרה העליונה של התקיפה הייתה להעביר את המסר החד, לפיו רוצחי ישראלים לעולם לא יהיו מוגנים. בין אם התקיפה צלחה ובין אם לאו - כרגע עדיין אין מידע - דבר אחד בטוח: מרצחי חמאס בכל העולם ישנים כעת פחות טוב בלילות, ההרתעה הישראלית מול מחבלי חמאס בעולם כולו - הוחזרה, ועוד נגיע אליהם בעתיד, בעזרת השם.