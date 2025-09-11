מנכ״ל ריינאייר, מייקל או’לירי, הצהיר כי ייתכן שהחברה לא תשוב עוד לפעול בישראל – גם לאחר שהמלחמה תסתיים, כך צוטט היום (חמישי) הבכיר ב'ynet'.

לדבריו, יחסה של מערכת התעופה בישראל כלפי החברה, ובפרט ההתנהלות סביב פעילותה בנתב״ג, הביאו את ההנהלה לשקול ויתור מוחלט על השוק המקומי.

"אני חושב שיש סבירות אמיתית שלא נטרח לשוב לישראל גם כשהאלימות הנוכחית תדעך", אמר או’לירי במסיבת עיתונאים שנערכה בדבלין. בכך הרחיב את הודעת החברה מהקיץ, שבה נמסר כי הפעילות לא תחודש לפני 25 באוקטובר לכל המוקדם.

ההתכתשות של ריינאייר עם הרשויות בישראל איננה חדשה. כבר במאי השנה התריע המנכ״ל כי החברה ״מאבדת סבלנות״ לנוכח השיבושים הביטחוניים, ובחן העברת מטוסים ליעדים אחרים באירופה. ההתבטאות באה לאחר אירוע חריג שבו טיל חות׳י פגע בנתב״ג והוביל להשבתת קווים של חברות זרות רבות.

העימות עם ישראל קיבל ממד נוסף גם בסוגיית הטרמינלים. ריינאייר דרשה להמשיך לפעול מטרמינל 1 הזול יותר, אך סגירתו הזמנית אילצה אותה לעבור לטרמינל 3 – מה שהעלה את עלויות התפעול. בעקבות זאת הפסיקה החברה את טיסותיה בפברואר 2024, לאחר שחידשה אותן לזמן קצר בלבד.

מאז אוקטובר 2023, עם פרוץ המלחמה, עצרה ריינאייר את פעילותה לישראל כמה פעמים. מרץ האחרון סימן חידוש נוסף – טיסה מבאדן באדן שבגרמניה לנתב״ג – והיה אמור להוות פתח להפעלת רשת רחבה של 22 קווים מ-12 מדינות. אלא שכעבור שבועות ספורים, עם פגיעת הטיל הבליסטי במאי, הופסקו הטיסות פעם נוספת.