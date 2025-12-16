מנצחים את האסקימוסים: זו השפה שיש בה יותר מ-400 שמות לשלג

אסקימוסים בשלג

כשהחורף מגיע לישראל, אנו מתמלאים התלהבות לקראת כל סערה, אנשי מזג האוויר מצפים אותנו בשמות משמות שונים עד שנדמה שלכל משב רוח יש שם משלו. אך חכו שתשמעו כמה מילים יש לשלג בשפה אחת קפואה הרבה יותר מזו שלנו.

המיתוס המפורסם מספר לנו כי לשבטי האינואיט, המכונים אסקימוסים, יש מספר עצום של מילים שונות לתיאור שלג – יש המדברים על 400 שמות שונים לשלג, האמונה הרווחת הזו שימשה לעתים קרובות כדוגמה מרכזית לאופן שבו הסביבה משפיעה על השפה ועל הדרך שבה אנו תופסים את העולם. המונח "אסיקמוס" הוא שם היסטורי שניתן לקבוצות הילידים החיים באזור הארקטי, אך זה לא השם שהם נותנים לעצמם. בקנדה וגרינלנד הם קוראים לעצמם אינואיטים, ובאלסקה יש קבוצות כמו יופיק ואינופיאט. בעולם מתוקן בהגזמה כמו שלנו, השימוש ב"אסיקמוס" (= בשפתם “אוכלי בשר נא”) נחשב מיושן ולעיתים פוגעני. אך האם המיתוס הזה נכון? ובכן, במרוץ אחר מספר המילים הגדול ביותר לתיאור שלג, מסתבר שישנה שפה אירופאית קטנה אחת שגוברת על המוניטין של האינואיטים ובגדול. תיעוד מצמרר מהטבח במסיבת חנוכה: גבר חטף את הנשק של אחד המחבלים ונרצח יוסי נכטיגל | 09:44 למרות ההבדלים: ראש ממשלת איטליה נפגשה עם נשיא מוזמביק וחיזקה את הקשרים עם אפריקה דני שפיץ | 10:53 השיא נמצא בסקוטלנד: 421 מילים לשלג חוקרים מצאו כי לשפה הסקוטית, המדוברת בסקוטלנד, יש 421 מילים שונות לשלג. נתון זה, שנאסף על ידי אקדמאים, הוא יותר ממה שמיוחס אפילו לאינואיטים. הנתונים המרשימים הללו נאספו כחלק ממחקר של אוניברסיטת גלאזגו, שפועל להרכיב את ה"תזאורוס ההיסטורי הסקוטי" הראשון, המאגד ומסווג כל מילה בשפה הסקוטית מהתיעודים המוקדמים ביותר ועד ימינו.

סקוטלנד מושלגת ( צילום: שאטרסטוק )

המגוון העצום של המילים הסקוטיות מאפשר לדבר על שלג בצורה מדויקת וציורית. המילים שנכללו בתזאורוס כוללות מונחים ייחודיים המתארים דקויות מזג אוויר ושלג:

פלינדריקין, למשל מתאר מטר שלג קל. סנא-פודר – שמשמעותו שלג דק הנישא ברוח חזקה. סקֶלף – מילה המציינת פתית שלג גדול. סניסי או סניזל, שפירושו להתחיל לרדת גשם או שלג. ספיטרס – המתאר טיפות או פתיתים קטנים של גשם או שלג הנישאים ברוח.

ד"ר סוזן רניי, מרצה לשפה האנגלית והסקוטית באוניברסיטה, הסבירה כי גיוון מילולי כזה אינו מקרי. מזג האוויר היה חלק חיוני מחיי התושבים בסקוטלנד במשך מאות שנים. המספר הרב של מילים מוכיח עד כמה היה חשוב לאבותיהם של הסקוטים לתקשר בצורה מדויקת על מזג האוויר, שיכול היה להשפיע בקלות רבה על פרנסתם ועל חייהם.

מעניין לציין כי המחקר של אוניברסיטת גלאזגו הראה עושר לשוני לא רק בהקשר למזג האוויר; קטגוריות המילים הראשונות שפורסמו באתר התזאורוס התמקדו במילים למזג אוויר ולספורט, ונמצא כי למשחק הגולות בשפה הסקוטית יש לא פחות מ-369 מילים שונות.

כך או כך, בעוד שהמיתוס על ריבוי מילים לשלג בשפות של השבטים בצפון הוא שגור, הנתונים המדעיים מראים כי השפה הסקוטית היא זו שמחזיקה בכתר, עם 421 מילים המציירות תמונה עשירה ומפורטת של כל גוון לבן שמציע החורף.