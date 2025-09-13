סליחות באוסטרליה ( צילום: חיים ליווי )

קהילות קודש אשכנז בעולם כולו נערכות לסליחות ראשונות שיתקיימו הלילה, מוצאי שבת, מעט יותר משבוע לפני התקדש יום הדין.

בצל האנטישמיות הגואה ותחת אבטחה כבדה, קהילות אשכנז באוסטרליה כבר אמרו את הסליחות הראשונות. מאות יהודים ברחבי סידני התקבצו בבית הכנסת בסידני שבאוסטרליה לאמירת הסליחות הראשונות, שפותחת את חגי תשרי מסביב לעולם. החזן הרב מנחם פלדמן ורבנים מכל קצוות העיר השתתפו בסליחות המרכזיות בבית הכנסת הגדול בסידני. צפו בתיעוד שהגיע לידי 'כיכר השבת'.