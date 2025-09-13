כיכר השבת
"במוצאי מנוחה קידמנוך תחילה" | הקהילה האשכנזית באוסטרליה בסליחות ראשונות | צפו

בצל האנטישמיות הגואה ותחת אבטחה כבדה, סליחות ראשונות החלו באוסטרליה | מאות יהודים ברחבי סידני התקבצו בבית הכנסת בסידני שבאוסטרליה לאמירת הסליחות הראשונות, שפותחת את חגי תשרי מסביב לעולם | החזן הרב מנחם פלדמן ורבנים מכל קצוות העיר השתתפו בסליחות המרכזיות בבית הכנסת הגדול בסידני | צפו בתיעוד שהגיע ל'כיכר השבת' (בעולם) 

סליחות באוסטרליה (צילום: חיים ליווי)

קהילות קודש אשכנז בעולם כולו נערכות לסליחות ראשונות שיתקיימו הלילה, מוצאי שבת, מעט יותר משבוע לפני התקדש יום הדין.

בצל האנטישמיות הגואה ותחת אבטחה כבדה, קהילות אשכנז באוסטרליה כבר אמרו את הסליחות הראשונות.

מאות יהודים ברחבי סידני התקבצו בבית הכנסת בסידני שבאוסטרליה לאמירת הסליחות הראשונות, שפותחת את חגי תשרי מסביב לעולם.

החזן הרב מנחם פלדמן ורבנים מכל קצוות העיר השתתפו בסליחות המרכזיות בבית הכנסת הגדול בסידני. צפו בתיעוד שהגיע לידי 'כיכר השבת'.

סליחות בק"ק סידני (צילום: חיים ליווי )

