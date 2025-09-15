כיכר השבת
הציבור נחשף לזוועה 

ראיות חותכות נגד רובינסון - שעוד לא הודה בחקירה: פרטים חדשים בחקירת רצח צ'רלי קירק

ראש ה-FBI חשף היום פרטים חדשים מחקירת הרצח של צ'רלי קירק, המקשרים באופן ישיר את טיילר רובינסון למעשה הרצח | למרות שלא הודה במעשה בפני החוקרים, ייתכן מאוד שהרשויות לא יזדקקו להודאתו של רובינסון כדי להאשימו ברצח (בעולם) 

רגע הירי (צילום: לפי סעיף 27א)

ראש ה-FBI, קש פאטל, חשף היום (שני) פרטים חדשים שמחברים את טיילר רובינסון, החשוד ברצח צ’רלי קירק, ישירות לזירת הפשע. לדבריו, בדיקות DNA שנלקחו ממגבת שעטפה את הרובה שבו נעשה שימוש בירי, וכן ממברג שנמצא על גג הבניין ממנו נורה הכדור הקטלני, זוהו בוודאות עם רובינסון.

הרוצח, בן 22 מיוטה, נעצר ימים ספורים לאחר האירוע הקשה באוניברסיטת יוטה ואלי. כלי הנשק - רובה בריח - אותר בסמוך, והחוקרים איתרו גם את המברג על הגג ממנו נורה הירי. פאטל חשף בנוסף כי במעונו של רובינסון נמצא פתק שהכיל הצהרה מפורשת על כוונתו "להוריד" את קירק. אף שהמסמך הושמד, לטענתו נותרו ראיות פורנזיות המוכיחות את קיומו ותוכנו.

על פי מסמך קליטה רשמי של מחלקת השריף ביוטה קאונטי, רובינסון מואשם ברצח בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי משפט וירי מנשק חם בנסיבות פשע. כתב אישום רשמי צפוי להתפרסם במהלך השבוע, כשמניע ברור למעשה עדיין לא נקבע באופן רשמי, אם כי ישנן הדלפות לפיהן הוא יואשם ברצח בנסיבות מחמירות, מה שהופך את טיילר למועמד לעונש מוות.

במקביל, סגן הנשיא ג’יי.די. ואנס הודיע כי ינחה הערב את הפודקאסט של קירק כמחווה אישית לחברו, שהיה גם שותף ותיק לדרכו של דונלד טראמפ.

קירק, שהותיר אחריו אישה ושני ילדים, צבר תהודה לאומית כמייסד ארגון הימין הצעיר Turning Point USA. הוא נורה למוות בעת שנטל חלק במסע "הקאמבק האמריקאי", שבו הופיע בקמפוסים שונים ונהל עימותים עם סטודנטים.

פאטל עצמו נתון לביקורת חריפה בעקבות ניהול האירוע ברגעיו הראשונים. שעות ספורות לאחר הירי הכריז כי נעצר חשוד, אך כשעתיים לאחר מכן נאלץ להודות כי שוחרר. "יכול להיות שהייתי צריך לדייק יותר בניסוח", אמר היום בראיון, "אבל איני מתחרט שפרסמתי את המידע בזמן אמת". מחר הוא צפוי להשיב לשאלות חברי הקונגרס בדיון מיוחד, בו הוא צפוי לפרסם פרטים חדשים בלחץ המחוקקים ותחת שבועה.

