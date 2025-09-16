יום חמישי שעבר היה יום דרמטי במיוחד בצמרת עשירי העולם. רק מספר שעות לאחר שלארי אליסון, מייסד ומנכ"ל אורקל, נהנה מזינוק חד במניות חברתו והפך לרגע לאיש העשיר בעולם, אילון מאסק הצליח לגבור עליו וקיבל שוב את התואר הנחשק שהחזיק למעלה משנה.

אך בעוד שביום חמישי הקרב היה על חודו של קול, נכון לעדכון האחרון הזמין, אילון מאסק, הנהנה בין השאר מעליות חדות ומתמשכות במניות טסלה, ובנוסף להשפעות מנכ"ל חברותיו האחרות כמו ספייסX ו-X (לשעבר טוויטר), חוזר למלוך ללא עוררין.

הונו של מאסק עומד כעת על 471.1 מיליארד דולר, ומתקרב במהירות לשווי האסטרונומי של חצי טריליון דולר, סכום בלתי נתפס בעקבות ההתרחבות חסרת התקדים של חברות הטכנולוגיה והחדשנות שהוא מוביל.

רשימת המיליארדרים בזמן אמת של פורבס" עוקבת באופן שוטף אחר עושרם של עשירי העולם, כאשר הנתונים מתעדכנים כל העת בהתאם לביצועי שוקי המניות, שינויים בשערי מטבעות, ונתונים כלכליים נוספים המשפיעים על ערך הנכסים של עשירי תבל. מעקב זה מאפשר לנו להבין עד כמה דינמי ומשתנה עולם העושר הגלובלי.

רשימת עשרת האנשים העשירים בעולם (על פי נתוני פורבס העדכניים):

1. אילון מאסק – 471.1 מיליארד דולר (מקור עושר: טסלה, SpaceX)

2. לארי אליסון – 363.1 מיליארד דולר (מקור עושר: אורקל)

3. מארק צוקרברג – 261.8 מיליארד דולר (מקור עושר: פייסבוק)

4. ג'ף בזוס – 243.0 מיליארד דולר (מקור עושר: אמזון)

5. לארי פייג' – 208.7 מיליארד דולר (מקור עושר: גוגל)

6. סרגיי ברין – 193.7 מיליארד דולר (מקור עושר: גוגל)

7. סטיב באלמר – 155.3 מיליארד דולר (מקור עושר: מיקרוסופט)

8. ברנארד ארנו ומשפחתו – 154.7 מיליארד דולר (מקור עושר: LVMH)

9. ג'נסן הואנג – 154.4 מיליארד דולר (מקור עושר: מוליכים למחצה)

10. וורן באפט – 146.7 מיליארד דולר (מקור עושר: ברקשייר האת'וויי)