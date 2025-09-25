כיכר השבת
ביכה את מות נסראללה

אנטי ציוני: יהודי אמריקאי ניסה לרגל עבור איראן - ונעצר ע"י שב"כ

יהודי אנטי ציוני נעצר במהלך החודש על ידי השב"כ לאחר שניסה לרגל עבור איראן בגלל דעות אנטי ציוניות בהן החזיק | על פי החשד, המרגל התחבר לקבוצות איראניות, ניסה לגייס מרגלים עבור איראן, משלא הצליח הגיע בעצמו לישראל 

האגף המיוחד לנאשמים בריגול למען איראן בכלא דמון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הודיעו על מעצרו של יעקב פרל, בן 49, אזרח ישראלי-אמריקאי שנכנס לישראל בחודש יולי האחרון וחוקרים טוענים כי הגיע במטרה לבצע משימות איסוף מודיעין בהנחיית גורמים איראניים.

"שב״כ ומשטרת ישראל עצרו אזרח בעל אזרחות ישראלית ואמריקאית שהגיע מחו״ל לישראל כדי לבצע משימות איסוף מידע על אישי ציבור בהכוונת גורמי המודיעין האיראני", נכתב בהודעה המשותפת של הדוברות. המשטרה ושב״כ פתחו בחקירה מקיפה, שהובילה לעיכובו ועצירתו במהלך החודש.

מהחקירה עולה כי פרל שהה בשנים האחרונות במרוקו, ושם, כך נטען, פנה בשנת 2017 לשגרירות בבקשה לקבל מקלט עבורו ועבור משפחתו. בהמשך, בשנת 2023, התחבר לכמה ערוצי חדשות איראנים בטלגרם והחל לפרסם כתבות נגד המדינה והציונות. בחודש ינואר 2025, לאחר הלווייתו של חסן נסראללה, פרל פרסם מאמר תמיכה שממנו נוצר קשר עם גורם איראני שהציע לו שיתוף פעולה, פרל הסכים להיענות.

על פי החשד, לאחר שקיבל את ההנחיות מהאיראנים פעל פרל לנסות לגייס אנשים שיסייעו להם באיסוף מודיעין בתוך ישראל ומחוצה לה; כשניסיונות הגיוס לא צלחו הוא הגיע בעצמו לישראל כדי לבצע את המשימות.

במקביל לשיגור דיווחים ומסמכים ללקוחותיו, צילם פרל תמונות וסרטונים ממתקנים ורחובות בישראל ושלח מידע על אישים ישראלים, בין היתר על הרמטכ״ל לשעבר הרצי הלוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. החקירה גם קישרה את הפעילות להעברות כספיות באמצעות ערוצי קריפטו.

לפי מסמכי החקירה שנמסרו לרשויות, פרל פעל מתוך אמונה שתפקידו לפעול נגד מדינת ישראל והציונות, והיה מודע לטיב פעילותו ולסכנה שהיא מציבה לביטחון המדינה. הגורמים החוקרים מדגישים כי המעשה מוערך כחומרה מיוחדת בנסיבות שבהן המדינה נמצאת במלחמה במספר גזרות. "כתב אישום צפוי להיות מוגש כנגד פרל לבית המשפט המחוזי תל אביב בימים הקרובים", נכתב בהודעה, והחקירה נמשכת כדי לאתר שותפים נוספים ולקבוע את היקף המעורבות.

משב"כ ומשטרת ישראל נמסר: "מדובר בפרשה חמורה ביותר המהווה דוגמא נוספת למאמצים הכבירים של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו״ל לטובת קידום פעילויות איסוף מודיעין וטרור בישראל." המסמך מסייג כי רשויות הביטחון ימשיכו לפעול בסדרה של צעדים לאיתור וסיכול פעילות דומה וציין במפורש: "שב״כ ומשטרת ישראל יחד עם גופי הביטחון הנוספים, ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילויות טרור וריגול בישראל ובחו"ל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו."

1
בושה וחרפה .צריך לבדוק אם הוא יהודי בכלל
יחיאל

