נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי בילה את הלילה הראשון בין חומות הכלא בפריז, הנשיא הראשון ברפובליקה החמישית שנגזר דינו מאחורי סורג ובריח.

עורך דינו של סרקוזי הספיק לבקרו ולשאול בשלומו, וחזר לעיתונאים עם תיאור מצבו של הנשיא שחווה את הלילה הראשון במתקן הכליאה.

עורך הדין אמר שאשתו של סרקוזי הגיעה לבקרו שעות לאחר שנקלט במערכת בית הכלא, פגישה שנמשכה כשעה.

לדבריו, סרקוזי התלונן על רעש חזק וצעקות שהוא מקבל משכניו למתקן המפוקפק, למרות היותו נתון בבידוד מוחלט ללא יכולת לתקשר עם אדם בתוך בית הכלא.

עורך דינו אמר שהלילה הראשון היה קשה עבור הנשיא לשעבר. "זה לא אתר נופש", הוא תיאר בציוריות.

"כל האסירים עושים רעש, הם צועקים, הם דופקים על הקירות", תיאר עורך הדין את החוויה של סרקוזי.

עם זאת, הוא אמר שסרקוזי במצב רוח "לוחמני", ואישר כי הוא התחיל בכתיבת ספרו כפי שאמר שיעשה.

"הוא התאמן היום, הוא התחיל לכתוב את ספרו ונפגש עם קרלה ברוני אשתו. אם הוא מודאג ממשהו, זה על משפחתו".

הנשיא לשעבר מוחזק בתא בגודל 9 מ"ר, תא זהה לכל התאים במתקן הכליאה, אלא שהוא שוהה בו לבדו, חדר הכולל שירותים, מכשיר טלפון המופעל באמצעות כרטיס וטלוויזיה.

עורכי דינו הגישו אתמול את הערעור על מאסרו, ערעור שלא יטופל עד לחודשיים מיום הגשתו. הם הסבירו לעיתונאים ש"אין סיבה אובייקטיבית לכך שהשופטים יסרבו לשחרר את לקוחם בהתאם לחוק, אולם אין לכך גם וודאות. אנחנו נתמודד עם זה", הם אמרו.

במידה והערעור יידחה, סרקוזי ישלים חמש שנות מאסר, עם אפשרות לניכוי חלקי מעונשו כנהוג.