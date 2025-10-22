ברקע ביטול הפגישה עם טראמפ: פוטין ביצע תרגיל גרעיני

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין פיקח היום על תרגיל רחב היקף של הכוחות הגרעיניים של ארצו, שנערך בו־זמנית ביבשה, בים ובאוויר, ונועד לבדוק את מוכנותם ואת מערך הפיקוד והשליטה עליהם.

במהלך התרגיל שוגר טיל בליסטי בין־יבשתי מדגם "יארס" מקוסמודרום פלסצק שבצפון רוסיה, שוגר טיל בליסטי מדגם "סינבה" מצוללת גרעינית שפעלה בים ברנץ, וכן נורו טילי שיוט הניתנים לנשיאת ראשי נפץ גרעיניים ממפציצים אסטרטגיים.

בהודעת הקרמלין נמסר כי מטרת המבחן הייתה להעריך את כשירות מערך הפיקוד העליון ואת מיומנות הצוותים המבצעיים בניהול ושליטה על הכוחות הכפופים להם. לפי ההודעה, "כל המשימות בתרגיל הושלמו בהצלחה".

במוסקבה הדגישו כי מדובר בתרגול שגרתי שנועד לוודא את רמת הכשירות של הכוחות הגרעיניים, אך גם להזכיר למערב את עוצמתו של הארסנל הגרעיני הגדול בעולם – בתקופה של מתיחות גוברת בין רוסיה למדינות נאט"ו.

התרגיל הרוסי מתקיים במקביל לאימונים הגרעיניים השנתיים של נאט"ו שנפתחו מוקדם יותר החודש, ובהם משתתפים כ־60 מטוסים, בהם מטוסי F-35A ומפציצי B-52, במסגרת תרגיל בשם "Steadfast Noon" שמתקיים בבלגיה ובהולנד.