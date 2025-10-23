לפני זמן קצר (חמישי), אירח שר החוץ גדעון סער את אליסה ספירופאלי, שרת החוץ והעניינים האירופיים של אלבניה במשרד החוץ בירושלים.

השניים קיימו פגישה בארבע עיניים ולאחר וכן מפגש מורחב בהשתתפות הצוותים. לאחר פגישתם חתמו השרים על מזכרי הבנות לשיתופי פעולה בנושא הכשרות דיפלומטים והדיפלומטיה הציבורית. לאחר מכן, ערכו השרים מסיבת עיתונאים משותפת.

במהלך דבריו התייחס שר החוץ סער לפרסום חוות הדעת של ״בית הדין הבינ״ל לצדק״ ואמר:

״זה לא בית משפט - זה קרקס פוליטי מושחת, שאויבי ישראל מנצלים כנשק נגדה. משתמשים בו כדי לכפות על ישראל צעדים שיסכנו את ביטחוננו. לא נסכים לשתף פעולה עם אונר״א, ארגון שהעובדים שלו השתתפו בטבח ה-7 באוקטובר. זה מזעזע ומביש שארגון של האו״ם נגוע במחבלים. אונר״א עדיין מעסיקה מעל 1,400 מחבלי חמאס! אין שום גורם בעולם שיכול לכפות זאת על ישראל. השותפות המרושעת הזו מוגנת כיום בידי מה שמכונה ״בית המשפט״ של האו״ם. המערכת הזאת רקובה מן היסוד״.

השר סער התייחס לתוכנית טראמפ:

״ישראל מחויבת לפעול להצלחת תוכנית טראמפ. יש קשיים ביישום אבל אנו עושים ונעשה כל שביכולתנו כדי לפעול למען הצלחתה. חמאס והג’יהאד האסלאמי חייבים להתפרק מנשקם. עזה חייבת להיות מפורזת. אסור להם להוות יותר איום על ביטחון ישראל ואזרחיה. אנחנו לא נוותר על הדבר הזה. זה בליבת תוכנית טראמפ. תקיפות של חמאס נגד כוחותינו לא יתקבלו - ויענו בתגובות עוצמתיות״.

באשר לחטופים החללים אמר סער:

חמאס חייב לעמוד בהסכם! אנו יודעים שהוא יכול להשיב בקלות את רוב 13 החטופים החללים שנותרו בידיו. הוא מטפטף את ההחזרה באיטיות מכוונת כדי להשהות את ההגעה לשלב השני - פירוק הנשק. חמאס מתעלל בברבריות במשפחות שכבר סובלות יותר משנתיים ורק רוצות להביא את בניהם לקבר ישראל. אנחנו דורשים את השבת כל החללים שחמאס מחזיק באופן מידי ללא דחיות!״

השר התייחס גם לנושא אישור חוק הריבונות שאושר אמש ואמר כי מדובר בתרגיל של האופוזיציה שלא יקודם.