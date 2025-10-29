הוריקן מליסה פגע בשעות האחרונות בג׳מייקה בעוצמה חסרת תקדים כסערה מדרגה 5 – אחת החזקות בתולדות האוקיינוס האטלנטי.

רוחות של 295 קמ״ש קרעו גגות, הציפו ערים וניתקו את רוב המדינה מחשמל. רכבים הידרדרו על כבישים, נהרות עלו על גדותיהם, ויישובים שלמים בדרום-מערב האי, כמו סנט אליזבת, תוארו כ״תחת מים״.

ראש הממשלה אנדרו הולנס הודה ש״אין תשתית שיכולה לעמוד בפני דרגה כזו״, והזהיר כי שלב השיקום יהיה ממושך וקשה. כ-15 אלף תושבים פונו למקלטים, ו-77 אחוזים מהצרכנים נותרו ללא חשמל. סוכנות החיזוי של ג׳מייקה דיווחה כי גם לאחר שמליסה התרחקה צפונה לעבר קובה, היא שמרה על עוצמת דרגה 4, עם חשש לגלי סערה בגובה ארבעה מטרים בצפון האי.

הפנטגון פרסם תיעוד מצוות ה-hurricane Hunters של חיל האוויר האמריקני שחדר לסופה ואסף נתונים.

לדבריהם, לחץ האוויר במרכז הסערה – 892 מיליבר – שווה לשיא שנמדד רק פעמיים בהיסטוריה: בהוריקן של יום העבודה ב-1935 ובהוריקן דוריאן ב-2019.

עד כה דווח על שבעה הרוגים ברחבי הקריביים – שלושה בג׳מייקה, שלושה בהאיטי ואחד ברפובליקה הדומיניקנית – וכן על יולדת שנתקעה ללא גישה לבית חולים, עד שרופא מילד הדריך ברדיו כיצד ליילד אותה במקרה הצורך (...)

ארבעה בתי חולים נפגעו, אחד מהם פונה לאחר שאיבד חשמל. הממשלה הזהירה גם מפני תנינים שנדחקו ממאורותיהם בשל ההצפות.

בשעות האחרונות פנתה הסופה צפונה, והמרכז הלאומי להוריקנים בארה״ב דיווח על מהירות רוחות של 215 קמ״ש כשהיא מתקרבת למזרח קובה. הנשיא מיגל דיאס-קנל קרא לאזרחים ״לא להמעיט בכוחה של הסערה – זו החזקה ביותר שפגעה בטריטוריה הלאומית״. הרשויות בקובה פינו מאות אלפים, ובערים כמו סנטיאגו דה קובה נראו אוטובוסים עמוסים באנשים, חלקם עם תינוקות, בדרכם למקלטים.

בכירי האו״ם וארגוני סיוע בינלאומיים נערכים לשלב הבא, עם משלוחי מזון ותרופות שכבר ממתינים להפצה ברגע שתיפתח מחדש התעבורה לנמלי ג׳מייקה – ייתכן עד יום חמישי.