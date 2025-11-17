הפרשה שמסעירה את צרפת מאז שוד תכשיטי הכתר בלובר קיבלה תפנית בלתי צפויה, לאחר שנהג צעיר מפריז טען שאחד מהחשודים בשוד הענק הוא אותו אדם שעצר לעזור לו על כביש הטבעת כמה שבועות לפני הפריצה.

אחמד עלא, בן עשרים וארבע, סיפר כי בספטמבר נתקע על הכביש ההיקפי כשהרכב שלו נעצר מחוסר דלק והוא חשש מקנס ומתאונה. לדבריו, בזמן שנהגים חלפו מולו בצפירות ובחוסר סבלנות, רוכב אופנוע זר עצר לידו והציע עזרה בלי לבקש דבר.

עלא תיאר כיצד אותו אדם נשאר רגוע לחלוטין למרות הכאוס סביבם והציע להזיז את הרכב למקום בטוח. הוא זוכר אותו אומר לו שביכולתם לדחוף את המכונית הצידה וכך ימנע קנס של מאה שלושים וחמשה יורו. עלא היסס משום שחשב שמדובר בצעד מסוכן, אך האופנוען הרגיע אותו והבטיח שיעצור נהגים אחרים אם צריך. כך, לדבריו, הם דחפו יחד את הרכב למרחק של כמה מאות מטרים עד שהצליחו להגיע לשול הדרך.

עלא צילם חלק מהמפגש והעלה את הסרטון לרשת. בסיום הסרטון נראה האיש מנופף לו לשלום וממליץ לו להתקשר לחברת הביטוח כדי לשלוח גרר.

עלא מספר כי התרשם מאדיבותו ואמר שהאיש נשאר נחמד ועוזר עד הרגע האחרון. הסרטון התפשט ברשת, וגולש אחד זיהה את האיש וחיבר את עלא אליו באמצעות סנאפצ'ט. השניים החליפו כמה הודעות קצרות, ועלא הודה לו שוב על העזרה שקיבל למרות שלא הכיר אותו כלל.

לדברי עלא, כשהתברר לו מאוחר יותר שאותו חשבון ברשת החברתית נקשר בידי התקשורת הצרפתית לחשוד בפריצת הלובר, הוא התקשה להאמין.

הוא אמר שבשיחות הקצרות ביניהם התרשם שמדובר באדם טוב לב ולכן הופתע מאוד כשהבין שהוא עשוי להיות מעורב בשוד. החוקרים אישרו כי החשבון שאליו נחשף עלא אכן שייך לאחד החשודים שנעצרו, אף שהסרטון שצילם אינו חלק מהחקירה הרשמית. עם זאת, הם לא אישרו שהאיש שבסרטון הוא אותו חשוד.

כזכור, השוד בלובר התרחש בבוקר תשעה עשר באוקטובר. לפי גרסת החקירה, הקבוצה הגיעה למוזיאון זמן קצר אחרי הפתיחה, השתמשה במעלית חיצונית כדי להגיע לחלון בקומה הראשונה הפונה אל נהר הסן, ניסרה את החלון בכלים מכניים ואילצה את המאבטחים לסגת.

לאחר שנכנסו לגלריית אפולון שברו את תיבות התצוגה בעזרת אותם כלים, לקחו שמונה פריטים יקרי ערך מתכשיטי הכתר ונמלטו על גבי קטנועים שהמתינו להם בחוץ. הכול התנהל בתוך ארבע דקות בלבד. נזר שהיה שייך לקיסרית אז'ני נמצא על מסלול הבריחה לאחר שנפל מידיהם.

המשטרה עצרה עד כה שבעה חשודים במעורבות במבצע הנועז שהצליח לחדור לאחד המוסדות המאובטחים בעולם באמצע היום.

התכשיטים, טרם נמצאו.