לאחר יותר מ-10 שנים, הכור המסוכן ביותר ביפן חוזר לפעולה

מושל מחוז ניאיגטה ביפן הודיע כי יקבל "במהרה" החלטה מכרעת לגבי אישור ההפעלה המחודשת של תחנת הכוח הגרעינית, הכור הגרעיני הגדול ביותר בעולם. החלטתו של המושל הידאו הנאזומיהי היא המשוכה האחרונה בדרכה של חברת החשמל של טוקיו (TEPCO) להחזיר את המתקן לפעילות, והיא בעלת "משמעות עצומה עבור המדינה כולה".

ההחלטה, הצפויה להתפרסם על פי דיווחי כלי תקשורת מקומיים כבר ב-21 בנובמבר, תסמן אירוע מכונן: זו תהיה הפעם הראשונה שחברת TEPCO תפעיל מתקן גרעיני כלשהו מאז האסון הגרעיני ב-פוקושימה שהתרחש בשנת 2011.

המתקן בקאשיוואזאקי-קאריווה, המופעל על ידי TEPCO, אותה חברה שהפעילה את כור פוקושימה דאי-איצ'י (Fukushima Dai-chi) שהיה אתר ההתכה הגרעינית. אסון פוקושימה, שנגרם כתוצאה מנזקי רעידת האדמה בסנדאי והצונאמי שבא בעקבותיה, הוגדר כתאונה הגרעינית החמורה ביותר בעולם מאז אסון צ'רנוביל ב-1986.

בעקבות הצונאמי ב-2011, נותקה אספקת החשמל והוצפו גנרטורי החירום, מה שגרם לכורים להתחמם. אירועי התאונה הובילו להתכה מלאה של ליבות כורים 1, 2 ו-3. האסון דורג בדרגה המקסימלית 7 בסולם הבינלאומי לאירוע אטומי ורדיולוגי, ובניסיון נואש לקרר את הליבות, הורתה הממשלה על שימוש במי ים, צעד שהביא להריסתם המוחלטת של הכורים. TEPCO נאלצה לשלם פיצויים נרחבים בעקבות ההתכה ב-2011.

אישור ההפעלה המחודשת של קאשיוואזאקי-קאריווה, שהקיבולת הכוללת שלו עומדת על 8,212 מגה-וואט (MW), נתמך על ידי הממשלה היפנית בראשות ראש הממשלה החדשה סנאיה טאקאיצ'י. הממשלה שואפת להרחיב את הקיבולת הגרעינית כדי לחזק את ביטחון האנרגיה ולהפחית את יבוא דלקי המאובנים, במיוחד הגז הטבעי הנוזלי (LNG).

הפעלתה החלקית של התחנה, ובפרט יחידה מספר 6 שאותה תכננה TEPCO להפעיל מחדש, עשויה לחסוך ליפן כמיליון טונות LNG בשנה הבאה. עבור TEPCO, הפעלה של כור אחד בלבד עשויה להגדיל את הרווח הנקי השנתי שלה בכ-100 מיליארד ין. הפעלת יחידה 6, בה הושלמו הבדיקות לאחר טעינת הדלק, תתבצע לאחר שהחברה התחייבה לשלם 100 מיליארד ין (644 מיליון דולר) כדי לתמוך בקהילות המקומיות בניסיון לגייס תמיכה להפעלה המחודשת.

ככלל, מאז אסון פוקושימה, יפן החלה מחדש 14 כורים תחת כללי בטיחות מחמירים יותר. עם זאת, אישור הפעלתו של המתקן הענק בקאשיוואזאקי-קאריווה מהווה את המבחן המשמעותי ביותר לחזרתה של האנרגיה הגרעינית לקדמת הבמה ביפן.