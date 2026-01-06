כיכר השבת
יישבו שנים רבות בכלא: 5 שנים ללא בדיקת תקן - מטף בודד לכל המתחם | הסרטון שמזעזע את שוויץ 

החקירה בשוויץ מתקדמת. התביעה ורשויות האכיפה במדינה הקטנה ממשיכים לחקור את הסיבות שהובילו לאסון השריפה הנורא בשבוע שעבר, במהלך חגיגות השנה החדשה בקראנס-מונטנה | הרשויות חשפו היום פרטים חדשים מהחקירה - בעלי הבר עדיין מסתובבים חופשיים (חדשות, בעולם) 

הרגעים הראשונים של השריפה

רשויות התביעה בשוויץ חושפות היום (שלישי) פרטים חדשים מהשריפה המזעזעת שגבתה את חייהם של 40 קורבנות, בתוכם למרבה הצער שלוש צעירות יהודיות שקיפחו את חייהן.

האירוע שממשיך לזעזע את אירופה ופותח כותרות ראשיות גם כעת, מתברר יותר ויותר כמחדל ענק, רשלנות פושעת של שני בני הזוג הצרפתיים ז'אק וג'סיקה מורטי, שניהם בעלי עבר פלילי.

במסיבת עיתונאים שקיים היום ראש המועצה של קראנס-מונטנה, התברר כי בבר "לה קונסטליישן" לא הותקנה מערכת אזעקת אש ובמקום נמצא מטפה כיבוי אחד בלבד. הדברים עלו מממצאי חקירה ראשוניים שהציג ראש המועצה, ניקולא פראו בעקבות האסון הכבד בו נפצעו גם 116 בני אדם.

מהנתונים שנחשפו עולה מחדל פיקוחי מתמשך, במסגרתו לא בוצעה כל ביקורת בטיחות אש בנכס בין השנים 2020 ל-2025. "אנו מתחרטים על כך מרה", הודה פראו, וציין כי מדובר בכשל בביצוע הביקורות התקופתיות במוסד זה. זאת למרות שבמהלך השנה החולפת נערכו למעלה מ-14 אלף ביקורות אש בשאר שטחי המועצה.

חקירת הדליקה מתמקדת בשימוש בנרות מסוג "מזרקה", אשר הציתו את הציפוי האקוסטי בתקרת המבנה.

סרטון שהופץ ברשתות החברתיות משנת 2019 תיעד אדם המתריע כבר אז בפני בעלי המקום על סכנת התלקחות התקרה בשל השימוש בנרות. ראש המועצה הגדיר את התיעוד "מחריד" והוסיף כי הדבר מעיד על רשלנות של המפעיל ועל תרבות סיכון חסרת אחריות. לדבריו, בביקורות העבר לא עלתה בעיה עם הציפוי האקוסטי והוא מעולם לא נבדק באופן ייעודי.

בתגובה לביקורת הציבורית ולדרישות להתפטרותו, הצהיר פראו כי המועצה תיקח אחריות מלאה על האירוע ולא תנסה להתחמק ממנה. עם זאת, הוא הבהיר כי אין בכוונתו לעזוב את תפקידו בעקבות האסון. "אני לא עוזב ספינה טובעת", אמר ראש המועצה.

כצעד מיידי למניעת הישנות מקרים דומים, הכריזה המועצה המקומית על איסור מוחלט להפעלת אמצעים פירוטכניים במקומות סגורים בכל רחבי היישוב. כמו כן, הוחלט על שכירת שירותיו של משרד מומחים חיצוני שיבצע בדיקת בטיחות מקיפה בכל בתי העסק הפועלים בתחומי קראנס-מונטנה.

