השיפרה ברבי הקומות בהונג קונג ( צילום: רשתות חברתיות )

שריפה קטלנית שפרצה ביום רביעי במתחם הדיור וואנג פוק קורט ברובע טאי פו בהונג קונג ממשיכה לכבוש את כותרות העולם. הזירה הפכה לאסון הקטלני ביותר בעיר מזה עשורים.

נכון לעדכון האחרון מיום חמישי בבוקר, מניין ההרוגים קפץ ל-55. רבים מהתושבים עדיין נעדרים, כאשר חלק ניכר מהם הם מבוגרים. למרות שהשריפה פרצה יום קודם לכן, חלק מהמבנים במתחם עדיין בוערים 24 שעות לאחר פרוץ האירוע. גורמים החוקרים את האסון, מעלים חשד לרשלנות ודליקות. מתחם המגורים היה נתון לשיפוצים והיה עטוף בפיגומי במבוק ורשתות בטיחות. אף שגורם השריפה עדיין אינו ידוע, הרשויות עצרו שלושה אנשים הקשורים לחברת בנייה בחשד ל"רשלנות חמורה". מומחים מצביעים על כך שחומר הבמבוק, המשמש לבניית הפיגומים, הוא חומר דליק ביותר. בעונה היבשה הנוכחית בהונג קונג, הסבירות להצתה של הבמבוק היא גבוהה מאוד. ברגע שהבמבוק ניצת, התפשטות האש הייתה "סופר-מהירה". הפרופסור שיניאן הואנג ציין כי מוטות הבמבוק מכוונים אנכית, מה שאפשר לאש להתפשט כלפי מעלה "ללא כל התנגדות". מומחה אחר הוסיף כי הפיגומים יכלו לספק "כביש מהיר" לאש לנוע אנכית.

פיגומי במבוק באתרי בנייה בהונג קונג ( צילום: מסך )

בנוסף לבמבוק, הרשויות חושדות כי חומרי בנייה אחרים שנמצאו בדירות כולל רשתות מגן, יריעות בד וכיסויי פלסטיק, לא עמדו בתקני הבטיחות. המשטרה מצאה לוחות קלקר (פוליסטירן) דליקים שחסמו חלק מהחלונות, נוכחות שהוגדרה כ"בלתי רגילה" על ידי מנהל שירותי הכיבוי, והרשויות חוקרות אם אלו תרמו לשריפה.

פיגומי במבוק הם טכניקה בת מאות שנים בהונג קונג, המתוארכת לפחות לתקופת שושלת האן לפני כ-2,000 שנה. שיטת בנייה זו נודעת בגמישותה, עלותה הנמוכה ויכולת הקיימות שלה, ואף שימשה לבניית גורדי שחקים איקוניים כמו מטה HSBC. הפיגומים מהווים חלק בלתי נפרד מהנוף האורבני של הונג קונג ונחשבים למורשת תרבותית.

פיגומי במבוק ( צילום: מסך )

המחלוקת על הבטיחות ודרישה למעבר למתכת על אף היותם מסורת, בשנים האחרונות גברה הביקורת על פיגומי הבמבוק בשל נטייתם להידלק. בשנת 2025 חודשו הדיוניים על עתיד השימוש בחומר זה.

בין ינואר 2018 לאוגוסט 2025 דווחו 24 מקרי מוות הקשורים לפיגומי במבוק. כבר במרץ האחרון הודיע משרד הפיתוח של הונג קונג כי 50% מפרויקטי הבנייה הציבוריים החדשים יחויבו להשתמש בפיגומים ממתכת כדי "להגן טוב יותר על העובדים".

לאחר השריפה הקטלנית, מנהיג הונג קונג, ג'ון לי, הודיע כי הממשלה תבדוק את כל פיגומי הבמבוק בעיר, וכי משרד הפיתוח ומשרד הבנייה נפגשים לדון במעבר לשימוש בפיגומים ממתכת במקום במבוק. זאת ברקע קריאות רבות, שהתחזקו לאחר השריפה, לעקוב אחר הרשויות בסין היבשתית שאסרו על שימוש בפיגומי במבוק כבר בשנת 2022.