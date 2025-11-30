תיעוד חדש שפורסם בשבוע שעבר, מציג ניסוי כושל בטיל בליסטי רוסי שבמהלכו הטיל איבד יציבות, התהפך באוויר וצנח חזרה לקרקע תוך פיצוץ רב־עוצמה. הכישלון אירע בבסיס השיגור יאסני (Yasny), המשמש את כוחות הטילים האסטרטגיים של רוסיה ומשגר טילים ארוכי טווח, כולל כאלה הנושאים ראשי נפץ גרעיניים.

לפי התיעוד, הטיל המריא לגובה של כ־200–400 מטרים בלבד לפני שאיבד שליטה והתחיל להתהפך "מקצה לקצה". ההתרסקות גרמה לפיצוץ עוצמתי, ומעל אתר השיגור עלה ענן עשן סגול. גורמי הגנה מציינים כי הגוון מעיד על שימוש בדלקי הנעה רעילים מתקופת ברית המועצות, בהם חנקן טטרוקסיד ודימתיל־הידרזין לא סימטרי - דלקים הנפוצים בטילים בליסטיים בין־יבשתיים כדוגמת R-36M2 ("שטן") ו-RS-28 סרמט.

הבסיס שבו התרחש האירוע כולל גם את מערכת ההחלקה ההיפר־סונית "אבנגארד", הנחשבת לאחת מפלטפורמות נשיאת הנשק הגרעיני המתקדמות של רוסיה. הדיווח על התקלה פורסם ב־28 בנובמבר 2025.

כישלון הניסוי מצטרף לשורת דיווחים על חולשות טכנולוגיות במערכות הנשק הרוסיות. לפי קבוצת הטכנולוגיה האוקראינית Night Watch, היא הצליחה להפיל 19 טילי "קינז'אל" בשבועיים האחרונים. טילים אלה, שפוטין הגדיר ב־2018 כ"בלתי מנוצחים", עברו לאחרונה שדרוג שמטרתו התחמקות ממערכות יירוט, ואף הפגינו הצלחה.

עם זאת, ב-Night Watch מסבירים כי מערכת שיבוש שפיתחו, בשם "לימה", מבצעת "התחזות" לאותות הניווט של הטיל ומזריקה אות GPS שגוי. כאשר מושמע שיר אוקראיני בשם "אבא שלנו הוא בנדרה", המערכת גורמת לקינז'אל "להאמין" שהוא טס מעל לימה, בירת פרו. עקב המהירויות האדירות, מעל 4,000 מייל לשעה (פי חמישה ממהירות הקול) – שינוי המסלול הפתאומי מוביל לאיבוד יציבות ולהתרסקות.

לדברי הקבוצה, מערכות ההגנה של הקינז'אל מפני שיבוש והתחזות נשענות על טכנולוגיה מיושנת, מה שמאפשר את ניטרולן.