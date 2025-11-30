אוקראינה תקפה שתי מכליות דלק של צי הצללים הרוסי באמצעות כלי שיט בלתי מאוישים בלילה שבין שישי לשבת, כך דיווח צבא אוקראינה.

אמש פרסמו כמה מכלי התקשורת הבינלאומיים המובילים דיווחים על תקיפה בים השחור, שבה נפגעו שתי מכליות דלק הקשורות לצי הצללים הרוסי, באמצעות של כלי שיט בלתי מאוישים אוקראיניים.

לפי הדיווחים, האירוע התרחש במרחב הבינלאומי שבין טורקיה לחצי האי קרים, במרחק של כשלושים מייל ימיים מהחוף הטורקי, באזור שהוא אחד מנתיבי השיט העמוסים באזור. שתי המכליות פעלו תחת דגלים זרים ומסווגות ברשת הספינות שמאפשרת לרוסיה להמשיך בהובלת דלק ונפט למרות הסנקציות.

מהדיווחים עולה כי הספינות נפגעו בעת שהיו בדרכן לנמל נובורוסייסק שבדרום רוסיה. סרטונים ותמונות שפורסמו ברשתות ובערוצי החדשות מציגים פיצוצים, אש ועשן כבד המיתמר מכלי השיט.

גורמי מודיעין באזור טוענים כי אוקראינה השתמשה במערכות ימיות בלתי מאוישות בעלות טווח גבוה, שכבר הופעלו בעבר נגד מטרות רוסיות, אך הפעולה הנוכחית בולטת בשל המרחק הרב מהחופים האוקראיניים והפגיעה דווקא במכליות דלק ולא בכלי שיט צבאיים.

גורמים טורקיים מסרו כי צוותי הספינות חולצו ולא דווח על נפגעים. לפי חלק מהדיווחים, המכליות היו ריקות בזמן התקיפה, דבר שהפחית את הסיכון לפיצוץ גדול יותר ולזיהום סביבתי.

בחודשים האחרונים החל הצבא האוקראיני בשינוי טקטיקה במלחמתו מול רוסיה, באמצעות פגיעה בשרשרת האספקה הרוסית, ובעיקר בתשתיות השינוע הימי שמספקות למוסקבה הכנסות קריטיות.

בשנה האחרונה הפכו הכלים הימיים הבלתי מאוישים לאחד מנכסי הלחימה המרכזיים של קייב בים השחור, והם כבר שימשו לפגיעות במספר ספינות צבאיות רוסיות. הפעם נראה שאוקראינה מבקשת להרחיב את המערכה גם לעומק נתיבי המסחר, במטרה להעלות את המחיר הכלכלי והלוגיסטי של המשך המלחמה עבור הקרמלין.