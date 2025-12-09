איי המלדיביים, הידועים ביופיים הטרופי, מסתירים סוד לילי שמכונה "ים הכוכבים". תופעת טבע זו מושכת מבקרים מכל רחבי העולם, במיוחד לאיים כמו ואדהו, הממוקם באטול ראא. לאחר שקיעת השמש, קו החוף מתעורר לחיים עם זוהר כחול עז שגורם לגלים להיראות כאילו הם מוארים באור ירח ומנוקדים במיליוני כוכבים נופלים.

המחזה המרהיב הזה הוא תוצאה של תופעה ביו-לומינסנטית (זוהר ביולוגי) טבעית. הזוהר הכחול המבריק נוצר על ידי אורגניזמים ימיים מיקרוסקופיים חד-תאיים, המכונים דינופלגלטים, כאשר יצורים זעירים אלה מוטרדים, למשל, על ידי גלים, תנועה במים או דריכה לאורך החוף הם מגיבים בהפקת אור.

ההסבר המדעי המרתק מאחורי הזוהר

אף על פי שהמראה נראה על-טבעי, ההסבר טמון בתגובה כימית. הדינופלגלטים פולטים את האור הכחול כתגובת הגנה. כאשר האורגניזם מוטרד, מולקולה בתוכו בשם לוציפרין מגיבה עם חמצן, תגובה המזורזת על ידי האנזים לוציפרז. שחרור האנרגיה הזה יוצר את האור הכחול הנראה לעין, אשר אינו מייצר חום. מנגנון זה משמש להרתעה, מבלבל טורפים פוטנציאליים ומושך תשומת לב במים.