עומדים דומייה ( צילום: הפרלמנט הצרפתי )

הפרלמנט בצרפת בראשות יו"ר הפרלמנט, הגברת יעל בראון פיווה - יהודייה בעצמה, עמד היום (שלישי) דקת דומייה לזכרו של דן אלקיים השם ייקום דמו, אחד מ-15 נרצחי טבח סידני, יהודי בעל אזרחות צרפתית שעלה לאוסטרליה לפני כשנה.

"אדוני ראש הממשלה, גבירותיי ורבותיי חברי הממשלה, גבירותיי ורבותיי חברי האסיפה, עמיתיי היקרים. לפני יומיים בסידני, שני מחבלים פתחו באש על קהל שחגג את חג החנוכה", פתחה היו"ר. "התוצאה נוראה: יותר מ-40 פצועים, כולל אזרח צרפתי-הולנדי, ולפחות 16 הרוגים (15, הטעות במקור י.ג). בין הקורבנות הללו, צרפת סופרת אחד מבניה. בערב יום ראשון, אכן בצער וברגש רב שמענו על מותו של בן ארצנו, מר דן אלקיים, בן 27 שנים בלבד. האסיפה הלאומית משתתפת באופן מלא בצער משפחתו ויקיריו, וכן בצערו של העם האוסטרלי שנפגע קשות", אמרה פיווה.

דן אלקיים, השם ייקום דמו

"ברצוני לברך באחווה את גברת לינט ווד , שגרירת אוסטרליה שמשתתפת עימנו ביציע. מול הטרור ומול האנטישמיות, לא נחדל להילחם. לזכרו של דן אלקיים ולזכר כלל הקורבנות, אני מזמינה אתכם לקיים דקת דומייה".

לאחר מכן – דקת דומייה שבה האולם עומד בשקט. הסרטון מראה את יעל בראון-פיבה, נשיאת האסיפה הלאומית הצרפתית, נושאת את הדברים, ולאחר מכן את חברי האסיפה עומדים בדממה.

צפו בתיעוד.