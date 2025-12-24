כיכר השבת
אחרי תשעה חודשים: בתימן אישרו את חיסולו של הבכיר בתקיפת מל"ט אמריקני

בתימן מאשרים שזכריא חג'ר, מפקד ביחידת הכטב"מים של החות'ים, נהרג בתקיפת מל"ט אמריקני לצד לוחמים נוספים במסגרת מבצע 'פרש קשוח' | המבצע הסתיים בסופו של דבר לאחר שהחות'ים הבטיחו להפסיק לתקוף כלי שיט בים סוף (בעולם)

חג'ר (במרכז) בתמונה שפרסמו החות'ים (צילום: מתוך רשתות ערביות)

ב מאשרים שזכריא חג'ר, מפקד ביחידת הכטב"מים של , נהרג בתקיפת מל"ט אמריקני בחודש מרץ לצד לוחמים נוספים, במסגרת מבצע 'פרש קשוח'.

על פי הדיווחים, חג'ר היה ראש מערך המבצעים של יחידת הכטב"מים של החות'ים. הלוויותיהם של חג'ר ושאר הלוחמים צפויות להיערך מחר.

מבצע פרש קשוח (באנגלית: Operation Rough Rider) היה מבצע תקיפות אוויריות ופשיטות ממוקדות שבוצעו על ידי ארצות הברית, הממלכה המאוחדת והתנועה הדרומית נגד משטר החות'ים בתימן. התקיפות התחילו בלילה שבין 15 ל-16 במרץ 2025, בעקבות פגיעת החות'ים בנתיבי השיט סביב מפרץ עדן ומצרי באב אל-מנדב.

על פי דובר משרד הבריאות של החות'ים, במהלך המתקפה נהרגו 650 פעילים חות'ים. הבית הלבן פרסם אז כי בין ההרוגים היו בכירים רבים, מבלי לנקוב בשמות ספציפיים.

בעקבות התקיפות, החות'ים הכריזו מלחמה על ארצות הברית ואמרו שיגיבו על כל תקיפה. מצרים ניסתה לנהל משא ומתן עם החות'ים על מנת ששני הצדדים יפסיקו את המתקפות, אך הניסיונות נכשלו.

המבצע הסתיים בסופו של דבר ב-6 במאי 2025, לאחר שלדברי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא השיג את מטרתו, והחות'ים הבטיחו להפסיק לתקוף כלי שיט בים סוף. עם זאת, ירי הטילים הבליסטיים על ישראל מתימן נמשך גם אחריו.

תוכן שאסור לפספס:

