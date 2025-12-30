סנאטור דמוקרטי הביע את תמיכתו במתקפות עתידיות שימנעו מאיראן לפתח נשק גרעיני, לאחר הצהרת הנשיא דונלד טראמפ בנושא במהלך מפגש עם ראש הממשלה נתניהו בפלורידה.

נשיא ארצות הברית הזהיר כי אם איראן תנסה לשקם את תוכניות הנשק שלה, תידרש פעולה נוספת. "אם אני שומע שאיראן מנסה להיבנות מחדש, נצטרך לעצור אותם. נפגע בהם קשות, אבל מקווה שזה לא יקרה", הבהיר טראמפ. מאוחר יותר במסיבת העיתונאים שערך יחד עם נתניהו התבטא: "מקווה שלא נצטרך לבזבז עליהם דלק של מפציצי B-2".

בעקבות הדברים, הסנאטור ג'ון פטרמן מפנסילבניה הצהיר כי "לא ייתכן שאיראן תוכל לפתח נשק גרעיני". הוא ציין כי הוא תמך בפעולה הצבאית שביצעה ארצות הברית מוקדם יותר השנה נגד מתקני הגרעין - וכי יתמוך גם במתקפה נוספת בעתיד אם תידרש.

"תמכתי במתקפה מוקדם יותר השנה במלואה. אתמוך במלואה בכל מתקפה עתידית שתפגע או תחריב את שאיפותיהן הגרעיניות", התבטא. פטרמן, שנחשב לתומך נלהב של ישראל, ציין כי הוא רואה בכך חלק מהמאמץ להבטיח את ביטחון ישראל והמערב.

פטרמן הביע בעבר ביקורת חריפה כלפי עמיתיו למפלגה על מדיניותם כלפי הכרה במדינה פלסטינית, אותה כינה "בגידה מוחלטת".