בצל רגישות פוליטית וביטחונית

בזהות בדויה: מסע מסוכן ומרתק למצרים בעקבות קברי היהודים | מסע מצולם 

הצלם מאיר אלפסי וחוקר קברי הצדיקים הרב ישראל מאיר גבאי יצאו בזהות בדויה למסע חשאי ומיוחד למצרים כדי לבדוק את מצבם של בתי העלמין היהודיים והקברים הקדושים הפזורים במדינה | מסע מצולם (בעולם)

המסע למצרים בעקבות קברי היהודים (צילום: מאיר אלפסי)

במהלך מסע חשאי ומיוחד, יצאו הצלם מאיר אלפסי וחוקר קברי הצדיקים הרב ישראל מאיר גבאי למצרים בזהות בדויה, במטרה לבדוק את מצבם של בתי העלמין היהודיים והקברים הקדושים הפזורים במדינה.

ביקורם כלל סיורים בבתי קברות עתיקים בקהיר ואלכסנדריה, תיעוד מצולם של מצבות שנפגעו ממרוצת השנים, וכן ניסיון לאתר ולזהות קברי דמויות חשובות בתולדות יהדות מצרים.

השניים פעלו בזהירות רבה בשל הרגישות הפוליטית והביטחונית.

לדבריהם, מצבם של חלק מהקברים מדאיג ודורש התערבות מהירה, אך במקומות אחרים הופתעו לגלות שימור מסוים מצד הרשויות המקומיות.

המסע תועד חלקית וצפוי להתפרסם בקרוב במסגרת פרויקט רחב יותר, המתעד את שרידי קהילות ישראל ברחבי העולם הערבי.

צפו בהצצה נדירה

המסע למצרים בעקבות קברי היהודים (צילום: מאיר אלפסי)
