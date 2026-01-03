נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חשף היום (שבת) פרטים חדשים מלכידתו של נשיא וונצואלה ניקולס מדורו, בראיון שהעניק לרשת פוקס ניוז.

הנשיא חשף כי כוחות הצבא נערכו מראש היטב למבצע הלכידה, לשם כך הקימו מבנה אימונים שדימה את המבצר המאובטח של מדורו, "עם כל הכספות וחיזוקי הפלדה בכל מקום", כדבריו.

הנשיא הוסיף כי "הכל היה מדויק ביותר" וכי המבצע, שתוכנן לצאת לפועל ארבעה ימים קודם לכן ונדחה בשל מזג אוויר, החל ברגע שהתנאים אפשרו זאת.

במהלך הפשיטה הלילית על המבנה המבוצר, ניסה מדורו להימלט לעבר מרחב מוגן שהוכן מראש, אך כוחות המשימה הסתערו עליו במהירות שמנעה ממנו להגיע ליעדו. טראמפ תיאר את רגע הלכידה וציין כי מדורו "הותקף כל כך מהר שהוא לא הצליח להיכנס" לאותו מרחב בטיחות. על פי דיווחים, את הפעולה ביצעו לוחמי יחידת העילית "דלתא", אם כי הנשיא נמנע מלאשר רשמית את זהות היחידה המבצעת בראיון.

בנוגע למצב הכוחות האמריקאיים, אישר הנשיא כי שני חיילים נפגעו במהלך המבצע וכן נגרם נזק כבד לאחד המסוקים. "אני חושב שלא היו לנו הרוגים, כי כמה בחורים נפגעו, אבל הם חזרו והם אמורים להיות במצב די טוב", אמר טראמפ. הוא הדגיש כי למרות הפגיעה הקשה באחד המסוקים, "לא איבדנו אף כלי טיס, הכל חזר".

כעת שוהים מדורו ורעייתו, סיליה פלורס, על ספינת המלחמה "איוו ג'ימה" הנמצאת בדרכה לניו יורק. התובעת הכללית, פאם בונדי, הודיעה כי השניים יועמדו לדין במחוז הדרומי של ניו יורק בגין הנהגת קרטל סמים, ניהול מדינה המבוססת על סחר בנרקוטיקה וזיוף תוצאות הבחירות בוונצואלה בשנה האחרונה.

המבצע הצבאי יצא לפועל ימים ספורים בלבד לאחר שמדורו הציע לקיים משא ומתן עם ארצות הברית בנושאי נפט וסמים, ובתום חודשים של מתיחות שבהם הגדיר הממשל האמריקאי את שלטונו כבלתי לגיטימי. במישור הפוליטי בוושינגטון, ראשי הקונגרס עודכנו על המהלך רק לאחר השלמתו, דבר שגרר ביקורת מצד מחוקקים דמוקרטים על היעדר סמכות חוקית ודיווח מראש. מנגד, מחוקקים רפובליקנים שיבחו את הפעולה, והסנאטור לינדזי גרהאם אף קשר בין האירועים לשינויים עתידיים באזור כשכתב ברשתות החברתיות: "שחררו את קובה".