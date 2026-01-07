נורא: מסוק התנגש בחבל אקסטרים - טייס ושלוש אחייניותיו נהרגו

ארבעה בני משפחה אחת מאורגון נהרגו בהתרסקות מסוק באזור מרוחק באריזונה, לאחר שכלי הטיס פגע ככל הנראה בחבל "סלאקליין" שנמתח לאורך קניון עבור פעילות ספורט אתגרי.

הרשויות במדינה אישרו כי ההרוגים הם הטייס דייוויד מקארתי, בן 59, ושלוש אחייניותיו: רייצ'ל מקארתי בת ה-23, פיית' מקארתי בת ה-21 וקייטלין היידמן בת ה-21.

מחקירת האירוע עולה כי חבל העשוי אריג חזק, ששימש להליכת אקסטרים בגובה רב, נמתח לאורך של יותר מקילומטר מעל קניון טלגרף, מזרחית לעיר פיניקס.

ממשרד השריף של מחוז פינאל נמסר כי עד ראייה שחייג למוקד החירום דיווח כי ראה את המסוק פוגע בחלק מהחבל לפני שצנח לתחתית הקניון. בעת התאונה, שאירעה ב-2 בינואר, לא שהה איש על חבל הפנאי.

המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה ומינהל התעופה הפדרלי, חוקרים יחד את האירוע הקשה. מתברר כי העוסקים בספורט האתגרי הגישו הודעת בטיחות תעופתית רשמית, המכונה "נוטאם", שנועדה להזהיר טייסים מפני מפגעים בנתיב טיסתם.

מומחי בטיחות מתחו ביקורת על המערכת האמורה וטענו כי היא מיושנת ומחייבת טייסים לסנן ידנית רשימות ארוכות של הודעות שאינן תמיד רלוונטיות לטיסתם.

באיגוד הסלאקליין הבינלאומי הביעו צער עמוק על הטרגדיה וציינו כי המעורבים נקטו באמצעי הזהירות הנדרשים, כולל התקנת סימני תעופה על החבל כדי להגביר את נראותו. למרות זאת, קית' הולוואי, דובר המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה, הבהיר כי המועצה חקרה בעבר מקרים רבים של פגיעה בכבלים, שכן מדובר במפגע שקשה מאוד לטייסים להבחין בו מהאוויר.

הריסות המסוק הועברו למתקן מאובטח לצורך המשך הבדיקות. בשלב זה טרם נקבע סופית אם החבל הוא שגרם לתאונה, ודוח חקירה רשמי בנושא צפוי להתפרסם בתוך שלושים ימים.