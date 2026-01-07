המחאות באיראן ממשיכות ברציפות זה היום ה-11. הלילה תלה אחד המפגינים שלט במרכז העיר טהרן ובו הכיתוב "רחוב הנשיא טראמפ", כהבעת תמיכה בנשיא שאיים לאחרונה בהתערבות בהפגנות בעקבות תוקפנות המשטר.

טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו כי אם איראן “תירה ותהרוג באופן אלים מפגינים שקטים” ארצות הברית תצא להגן עליהם, וציין כי “אנחנו נעולים ומוכנים לפעולה”.

אזהרה זו קיבלה משמעות חדשה עבור איראן לאחר הפעולה האמריקאית החריגה בוונצואלה, במהלכה נעצר הנשיא ניקולס מדורו והובא למשפט בארה"ב. בינתיים, סוכנות הידיעות AP ציטטה ארגוני זכויות אדם ודיווחה כי לפחות 36 בני אדם נהרגו במחאות ויותר מ-2,000 בני אדם נעצרו.

במקביל, ערוצים רשמיים של המשטר האיראני מדווחים כי שני שוטרים איראנים נהרגו היום בידי המפגינים בעיר לורדגן במרכז איראן.

המחאות, שהחלו בסוף החודש הקודם בעקבות הקשיים הכלכליים במדינה, נמשכות לבינתיים ללא סימנים של עצירה, ואגודת ההתנגדות האיראנית דיווחה כי הערים אבדאנן ומלכאשהי במחוז אילאם כבר נכבשו על ידי המפגינים.

על רקע גל ההפגנות המתרחב, הלילה דווח כי טהראן פועלת לגייס כוחות חיצוניים כדי לסייע בדיכוי המחאה. על פי דיווח באתר האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל", מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק החלו כבר לפני ארבעה ימים בגיוס לוחמים שנשלחים לתוך איראן במטרה לסייע לכוחות הביטחון המקומיים בדיכוי ההפגנות.