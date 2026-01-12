נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר הלילה על הצהרתו כי בכוונתו להעביר את גרינלנד לשליטה אמריקאית, כחלק ממהלך אסטרטגי רחב יותר. בשיחה עם עיתונאים שנערכה במטוסו הפרטי, הבהיר טראמפ כי ארה"ב תשיג בעלות על האי, הנמצא כיום תחת ריבונות דנית, במטרה למנוע דריסת רגל של מעצמות זרות באזור.

"נשיג אותה בדרך כזו או אחרת", אמר טראמפ.

"אם לא ניקח את גרינלנד, רוסיה או סין יעשו זאת, ואני לא אתן לזה לקרות", אמר טראמפ בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות. לדבריו, המהלך נועד להשיב את "ההמיספירה המערבית" לשליטה אמריקאית. הוא ציין כי הוא מעדיף להגיע להסכמות עם ממשלת דנמרק, אך הדגיש את נחישותו להשלים את המהלך: "עדיף לעשות עסקה עם דנמרק, זה קל יותר, אבל בדרך זו או אחרת – נהיה בעלי גרינלנד".

הנשיא קשר בין השאיפה הטריטוריאלית לבין יתרונות כלכליים והשגת משאבי טבע, תוך שהוא מותח ביקורת על מדיניות קודמו בתפקיד. "ביידן נתן 350 מיליארד דולר לאוקראינה ולא קיבל כלום בתמורה", טען טראמפ והוסיף: "אני קיבלתי חזרה משאבים נדירים, ערך הרבה יותר גדול מזה. זה מה שהוא היה צריך לעשות".

בהתייחסו להשלכות הדיפלומטיות מול דנמרק וחברות ברית נאט"ו, דחה טראמפ את החששות מפגיעה ביחסים הבינלאומיים. הוא טען כי המדינות החברות בברית מגדילות את השקעותיהן הביטחוניות בעקבות דרישתו. "אני זה שהכריח אותם לשלם 5.5% מהתמ"ג שלהם. זה היה 2% והם לא שילמו, עכשיו הם משלמים 5%. בלעדיי, לא היה נאט"ו בכלל", אמר. טראמפ הוסיף כי המדינות משלמות לארצות הברית את "העלות המלאה פלוס" עבור ציוד צבאי, וציין כי ייתכן והמהלך יוביל לחיסכון כספי לארה"ב, שכן הוא אינו בטוח שבעלות הברית היו פועלות למענה באותה מידה.

גרינלנד היא אי בעל שלטון עצמי הנמצא תחת הכתר הדני ומאכלס כ-56,000 תושבים. בעוד שתומכי הנשיא רואים בדברים המשך ישיר למדיניות "אמריקה ראשונה", מבקרים במערכת הפוליטית מזהירים מפני משבר דיפלומטי חריף מול דנמרק וערעור יציבותה של ברית נאט"ו.

פרשן אירופאי מוכר התייחס לאיומיו של טראמפ: "זה לא יאומן. יש לנו פה נשיא שמאיים להשתלט על מדינה באירופה, חברה בנאט"ו - ועוד בכוח צבאי", תיאר הפרשן.

"איך היינו מגיבים אם רוסיה או סין הייתה מאיימת להשתלט על גרינלנד רק כי הן יכולות?", הוא תהה.

לדבריו, "התרגלנו כל כך לשיגעונות של טראמפ שהסיטואציה הזו נראית לנו נורמלית, אבל היא לא. יש לנו נשיא העולם החופשי שמאיים על מדינות קטנות רק כי הוא יכול".