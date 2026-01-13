הסנאטור הבכיר לינדזי גראהם, הוא ככל הנראה הגורם הניצי ביותר בסביבת הממשל האמריקני שדוחף לפעולה צבאית אמריקנית - כאן ועכשיו.

יתר על כן, מציוציו של גרהאם, תומך ישראל ידוע, עולה כי הוא אינו מסתפק בתקיפה סמלית שתנחית מכה נוספת על המשטר, אלא דורש את הפלתו באופן מוחלט והיסטורי.

בניגוד לאנשי ה-MAGA דוגמת סגן הנשיא וואנס, הסנאטור דוחק בנשיא טראמפ להנחית מכת מוות צבאית על איראן.

בדברים שפרסם, קרא הסנאטור הבכיר לנשיא טראמפ לעבור למתקפה צבאית וסייבר מאסיבית נגד המשטר האיראני כדי להביא להפלתו ולתמיכה במפגינים.

הסנאטור הבכיר פרסם בשעות האחרונות סדרה של הצהרות לוחמניות הקוראות לנקיטת צעדים צבאיים ישירים נגד המשטר באיראן. לדבריו, הנשיא טראמפ הוא "רייגן פלוס בכל הנוגע להגנה על אינטרסים חיוניים של הביטחון הלאומי של אמריקה", והוא קורא לו להנחית "מכת מוות" על שלטון האייתוללה.

גראהם הבהיר כי המטרה היא השמדת התשתיות וחיסול ההנהגה האיראנית. "מה אני מחפש? להרוס את התשתית המאפשרת את הטבח והשחיטה של העם האיראני, ולחסל את המנהיגים האחראים להרג", כתב הסנאטור. הוא הדגיש כי אין צורך בשליחת כוחות קרקעיים, אלא בשימוש בעוצמה אש מרחוק: "לא מגפיים על הקרקע, אלא שחרור גיהינום קדוש – כפי שהבטיח – על המשטר שרמס כל קו אדום. גל מאסיבי של התקפות צבאיות, סייבר ופסיכולוגיות הוא הבשר והעצמות של 'העזרה בדרך'".

הסנאטור הגדיר את המשטר בטהרן כ"משטר נאצי דתי של האייתוללה האיראני שהורג את אנשיו ללא הבחנה, תומך בטרור בינלאומי ושיש דם אמריקאי על ידיו". לדבריו, מדובר באיום הגדול ביותר על הסדר העולמי. הוא שיבח את מדיניות המכסים על הנפט האיראני כ"צעד מבריק", אך טען כי כעת נדרשת פעולה נוספת: "הגיע הזמן להוכיח לעם האיראני ולעולם - כולל למשטר - שאמריקה תומכת במפגינים. אגב, יש הרבה דם אמריקאי על ידיו של האייתוללה. פעלו עכשיו".

במסריו פנה גראהם גם ישירות לעם האיראני וסיכם באמירה כי "הסיוט הארוך של העם האיראני יסתיים בקרוב. אני כל כך גאה בנשיא טראמפ. הפכו את איראן לגדולה מחדש". הוא הוסיף כי "שלטונו האכזרי של האייתוללה שורד כשהעולם מהסס. הוא נחלש כשאנשים מאמינים ששינוי הוא אפשרי. האמונה הזו חשובה. והנשיא טראמפ הבהיר היכן ארצות הברית עומדת".