"כל הפיקוד הצבאי איננו"

טראמפ: "רבים מאנשי הצבא באיראן רוצים חסינות; נמשיך עד שנשיג את כל המטרות"

שעות לאחר שדווח לאחר נפילתם של שלושה לוחמים אמריקניים, הנשיא דונלד טראמפ פרסם סרטון שבו הוא מתייחס למבצע מול איראן, ואמר כי "כל הפיקוד הצבאי איננו, רבים רוצים להיכנע" | לדבריו, "פגענו במאות מטרות - ופעולות הלחימה נמשכות. פעולות הצבא יימשכו עד שכל מטרותינו יושגו" | עוד אמר: "הנחישות שלנו ושל ישראל מעולם לא הייתה גדולה יותר - איראן, אנחנו איתכם" (בעולם)

הנשיא האמריקני פרסם הערב (ראשון) ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו סרטון נוסף שבו הוא מתייחס למבצע מול איראן, ואמר כי "כל הפיקוד הצבאי איננו, רבים רוצים להיכנע". לדבריו, "פגענו במאות מטרות - ופעולות הלחימה נמשכות. פעולות הצבא יימשכו עד שכל מטרותינו יושגו".

נשיא ארה"ב הוסיף כי "סביר להניח שיהיו עוד נפגעים בארה"ב", והדגיש כי "משטר איראני חמוש בטילים ארוכי טווח ובנשק גרעיני - יהווה איום חמור על כל אמריקני. ארה"ב תנקום על מותם של אמריקנים".

הנשיא התייחס לחיסולו של חמינאי ואמר: "כוחות צבא ארה״ב פתחו במבצע ״זעם אפי״. אחד המבצעים המסובכים ביותר שהעולם ראה. פגענו במאות מטרות באיראן, כולל מתקני משמרות המהפכה, מערכות הגנה אווירית, 9 ספינות. הכל קרה תוך דקות. המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי ח׳אמנאי מת. האיש הרע והנפשע הזה, היו על ידיו דם של מאות ואלפי אמריקנים, ועשרות אלפים ברחבי העולם".

טראמפ הוסיף: "אמש היה אפשר לשמוע בכל איראן קולות עידוד ברחובות ברגע שהוכרז על מותו של חאמאני. אני קורא לכל הפטריוטים האיראנים שרוצים חופש להיות אמיצים ולנצל את הרגע ולקחת את המדינה שלהם בחזרה. אמריקה איתכם. אני הבטחתי לכם משהו וקיימתי. ההמשך תלוי בכם - אבל אנחנו נהיה שם כדי לעזור".

לדבריו, "האיומים מצד איראן לא ימשיכו עוד. אני קורא למשמרות המהפכה, למשטרה האיראנית, להניח את נשקם ולקבל חסינות או להיות מוכנים למות. הפעולות שלנו נכונות ונחוצות כדי שהעם האמריקני לא יצטרך לעמוד מול משטר טרור שחמוש בנשק גרעיני. קרוב ל-50 שנה הם תקפו את ארה"ב וקראו מוות לאמריקה ומוות לישראל. הם נותני החסות הגדולים ביותר לטרור בעולם".

עוד אמר: "הנחישות שלנו ושל ישראל מעולם לא היתה גדולה יותר - איראן, אנחנו איתכם".

מוקדם יותר היום אמר הנשיא כי הוא מעריך שהמבצע באיראן יימשך "ארבעה שבועות, או פחות". בריאיון טלפוני ל"דיילי מייל" הבריטי אמר טראמפ כי מלכתחילה ההערכה הייתה שהמבצע ברפובליקה האיסלאמית, שנפתח בשבת בבוקר, יימשך כחודש. "איראן מדינה גדולה, ולמרות שהיא חזקה זה ייקח ארבעה שבועות, או פחות", אמר טראמפ.

