השוטר של אירופה

טראמפ, מאחוריך: המהלך החדש של צרפת נגד ניסיון ההשתלטות האמריקני 

שר החוץ הצרפתי תקף בחריפות את כוונות ההשתלטות של טראמפ על גרינלנד, והודיע כי ארצו תפתח שגרירות בטריטוריה הדנית כבר בחודש הבא | בארו רמז כי תקיפת חברה בנאט"ו על ידי חברה אחרת עלולה להיות מסוכנת (בעולם) 

טראמפ ומקרון (צילום: שאטרסטוק)

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, תקף אמש (שלישי) בחריפות את הצהרותיו של נשיא ארצות הברית בנוגע לכוונתו להשתלט על גרינלנד, וכינה את ההתנהלות האמריקנית "סחיטה" שחייבת להיפסק. על פי ידיעה שפורסמה בסוכנות הידיעות רויטרס, בארו הבהיר בראיון לרדיו RTL כי צרפת תפתח קונסוליה רשמית בגרינלנד ב-6 בפברואר, צעד המדגיש את הנוכחות האירופית בטריטוריה הארקטית.

בדבריו התייחס שר החוץ למעמדה הבינלאומי של גרינלנד כטריטוריה דנית בעלת שלטון עצמי והדגיש את חברותה של דנמרק בברית נאט"ו. "תקיפת חברה אחרת בנאט"ו לא תהיה הגיונית, היא אפילו תהיה מנוגדת לאינטרסים של ארצות הברית", אמר בארו והוסיף כי בשל כך על הממשל בוושינגטון לחדול מהלחצים להעברת השליטה לידיו.

ההחלטה על פתיחת הנציגות הדיפלומטית הצרפתית בגרינלנד התקבלה כבר במהלך השנה שעברה, אולם הוצאתה אל הפועל מתרחשת בשיאו של עימות דיפלומטי בין אירופה לבית הלבן סביב עתיד האזור. למרות שהמהלך תוכנן מראש, העיתוי הנוכחי משמש את פריז להעברת מסר תקיף נגד שאיפותיו של הנשיא טראמפ להשתלט על שטחים הנמצאים תחת ריבונותן של בעלות בריתו באירופה.

