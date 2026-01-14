כיכר השבת
דיווח דרמטי

איראן וישראל העבירו מסרים ערב המחאות: לא נפתח במתקפה הדדית

ברקע הדיווחים על תקיפה אמריקנית אפשרית קרובה, הערב דווח כי ישראל ואיראן החליפו מסרים דרך רוסיה שבהם הצהירו כי אינן מתכוונות לפתוח במתקפת מנע זו נגד זו | חילופי המסרים התרחשו מספר ימים לפני פרוץ גל ההפגנות באיראן (בעולם)

1תגובות
משמאל נתניהו, מימין חמינאי (צילום: shutterstock, פלאש90)

ברקע ההצהרות של דובר צה"ל הערב (רביעי) כי אין שינוי במדיניות למרות הדיווחים על תקיפה אמריקנית קרובה ב, ה"וושינגטון פוסט" דיווח כי ישראל ואיראן החליפו מסרים דרך שבהם הצהירו כי אינן מתכוונות לפתוח במתקפת מנע זו נגד זו.

חילופי המסרים התרחשו מספר ימים לפני פרוץ גל ההפגנות באיראן, והדיווח מציין כי לא ברור כיצד המחאות השפיעו על ההבנות החשאיות בין המדינות או אם הן יישמרו במקרה של תקיפה אמריקנית. המידע על חילופי המסרים פורסם לראשונה בסוף החודש שעבר באתר הערבי "אמווג'", ועכשיו הוא מקבל חיזוק נוסף ממקורות אמריקניים.

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין הודיע מוקדם יותר הערב: "אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר - צה"ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות".

לדבריו, "בימים האחרונים הרמטכ"ל מקיים הערכות מצב שוטפות. אנחנו במעקב מלא וערוכים לכל התפתחות. הרמטכ"ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים".

"אני שב ומבקש: הסתמכו אך ורק על הודעות צה"ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור", הדגיש הדובר. "בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אין עסקאות עם השטן ואין אמונה בעמלקים
יחיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר