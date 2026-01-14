איראן וישראל העבירו מסרים ערב המחאות: לא נפתח במתקפה הדדית

ברקע ההצהרות של דובר צה"ל הערב (רביעי) כי אין שינוי במדיניות למרות הדיווחים על תקיפה אמריקנית קרובה באיראן, ה"וושינגטון פוסט" דיווח כי ישראל ואיראן החליפו מסרים דרך רוסיה שבהם הצהירו כי אינן מתכוונות לפתוח במתקפת מנע זו נגד זו.

חילופי המסרים התרחשו מספר ימים לפני פרוץ גל ההפגנות באיראן, והדיווח מציין כי לא ברור כיצד המחאות השפיעו על ההבנות החשאיות בין המדינות או אם הן יישמרו במקרה של תקיפה אמריקנית. המידע על חילופי המסרים פורסם לראשונה בסוף החודש שעבר באתר הערבי "אמווג'", ועכשיו הוא מקבל חיזוק נוסף ממקורות אמריקניים.

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין הודיע מוקדם יותר הערב: "אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר - צה"ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות".

לדבריו, "בימים האחרונים הרמטכ"ל מקיים הערכות מצב שוטפות. אנחנו במעקב מלא וערוכים לכל התפתחות. הרמטכ"ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים".

"אני שב ומבקש: הסתמכו אך ורק על הודעות צה"ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור", הדגיש הדובר. "בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות".