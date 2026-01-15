ערפאן סולטני, האיש שהפך לסמל המחאה והיה אמור להיות מוצא להורג אמש - עודנו בחיים ודינו ככל הנראה יומתק, כך הודיעו היום (חמישי) הרשויות בטהרן.

הרשות השופטת באיראן הודיעה כי ערפאן סולטאני, מפגין שנעצר בתחילת החודש, מוחזק בבית הכלא המרכזי בעיר קאראג' בגין אישומים של "קנוניה נגד הביטחון הפנימי" ו"פעילות תעמולה נגד המערכת".

על פי הודעת הרשויות בכלי התקשורת הממלכתיים, החוק האיראני אינו מאפשר הטלת עונש מוות בגין סעיפי אישום אלו, וכי במידה והתביעה תאשר את האישומים ובית המשפט ירשיעו, העונש הקבוע בחוק הוא מאסר.

הדברים באים בניגוד לדברי ההורים, שאישרו כי בנם הורשע בעוון "מלחמה באלוקים", וכי ניתן להם 10 דקות בלבד להיפרד ממנו לפני שיבוצע גזר הדין.

הודעת הרשויות פורסמה ביום חמישי כמענה לטענות שהשמיעה משפחתו של סולטאני, לפיהן הוטל עליו גזר דין מוות. דברי המשפחה עוררו דאגה בקרב פעילי זכויות אדם, על רקע הדיכוי הנרחב של המפגינים בעקבות גלי המהומות שפקדו את המדינה. ברשות השופטת דחו את הדיווחים הללו והדגישו כי טרם ניתן פסק דין בעניינו.

במקרים קודמים של אי שקט במדינה, הגישה איראן אישומים חמורים יותר נגד עצורים, ובהם "מוהארבה" – מלחמה נגד א-לוהים – ו"שחיתות עלי אדמות". עבירות אלו, על פי קוד העונשין של הרפובליקה האסלאמית, עלולות להוביל להוצאה להורג.

אמש, אמר הנשיא טראמפ כי הוא יודע ממקורות מוסמכים שאיראן לא הוציאה להורג וכי היא אינה מתכוונת לעשות זאת. "ההרג פסק", טען טראמפ במהלך טקס חתימה על חוק החלב.

דבריו של טראמפ נתפסו כניסיון להנמיך את הלהבות מול איראן, לאחר שהתחייב להוציא תקיפה אם ייהרגו מפגינים. אחרים טוענים כי הנשיא מנסה 'להרדים' את האיראנים, בזמן שארה"ב מזיזה את כוחותיה למזרח התיכון לצורך תכנון המתקפה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום (חמישי) פוסט בו תלה את ביטול גזר דין המוות באיומים ששיגר אמש לאיראן. "פוקס ניוז: 'מפגין איראני לא ייגזור עוד למוות לאחר אזהרותיו של הנשיא טראמפ. כמו גם אחרים.' אלו חדשות טובות. אני מקווה שזה יימשך!'