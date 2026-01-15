כיכר השבת
"לחזק את ההגנה"

מתיחות שיא: אירופה שולחת כוחות לגרינלנד לאחר איומי טראמפ

ברקע איומי טראמפ, כוחות ממספר מדינות אירופיות הגיעו לגרינלנד למשימה קצרה של יומיים במטרה "לחזק את ההגנה על השטח" | ראש ממשלת דנמרק, מדה פרדריקסן, הבהירה כי שאיפת ארצות הברית להשתלט על גרינלנד עדיין עומדת על הפרק (בעולם)

טראמפ מימין, גרינלנד משמאל (צילום: הבית הלבן, שאטרסטוק)

ברקע איומי ההשתלטות של נשיא ארצות הברית , כוחות ממספר מדינות אירופיות הגיעו לגרינלנד למשימה קצרה של יומיים במטרה "לחזק את ההגנה על השטח".

צרפת, גרמניה, שוודיה ונורווגיה משתתפות בתרגיל שמטרתו להדגים את היכולת לפרוס כוחות צבאיים במהירות.

גרמניה שלחה צוות מודיעין של 13 איש, צרפת 15 מומחים בטיפוס הרים, ושוודיה, נורווגיה ובריטניה שלחו שלושה, שניים ואיש אחד בהתאמה. משרד ההגנה הדני ציין כי "בעקבות המתיחות הגיאופוליטית באזור הארקטי, תוגבר הנוכחות הצבאית בגרינלנד בשיתוף פעולה עם בעלות ברית נאט"ו, כדי לאמן את היכולת לפעול בתנאי הארקטי ולחזק את נוכחות הברית באזור".

במסגרת התרגיל תתבצע פריסת מטוסים, כלי שיט וחיילים, כולל כוחות נאט"ו. בנוסף הכוחות יתאמנו בשמירה על תשתיות קריטיות, סיוע לרשויות המקומיות, פריסת מטוסי קרב וביצוע פעולות ימיות.

ראש ממשלת דנמרק, מדה פרדריקסן, הבהירה כי שאיפת ארצות הברית להשתלט על גרינלנד עדיין עומדת על הפרק, וציינה כי דנמרק ממשיכה במאמציה למנוע מצב כזה. במהלך השבוע האחרון נפגשו שרי החוץ של דנמרק וגרינלנד עם מזכיר המדינה ומסגן הנשיא האמריקני בבית הלבן כדי לדון במתיחות ובצעדים הנדרשים.

טראמפ מצידו הבהיר בפוסט שפרסם אתמול באופן חד משמעי את כוונתיו להשתלט על המדינה. "לארצות הברית יש צורך בגרינלנד לצורכי ביטחון לאומי. זה חיוני עבור הכיפה הזהובה שאנו בונים", כתב הנשיא ברשת החברתית שבבעלותו. לדבריו, "אם לא נעשה זאת, רוסיה או סין יעשו זאת, וזה לא יקרה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר