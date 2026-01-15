מתיחות שיא: אירופה שולחת כוחות לגרינלנד לאחר איומי טראמפ

ברקע איומי ההשתלטות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כוחות ממספר מדינות אירופיות הגיעו לגרינלנד למשימה קצרה של יומיים במטרה "לחזק את ההגנה על השטח".

צרפת, גרמניה, שוודיה ונורווגיה משתתפות בתרגיל שמטרתו להדגים את היכולת לפרוס כוחות צבאיים במהירות.

גרמניה שלחה צוות מודיעין של 13 איש, צרפת 15 מומחים בטיפוס הרים, ושוודיה, נורווגיה ובריטניה שלחו שלושה, שניים ואיש אחד בהתאמה. משרד ההגנה הדני ציין כי "בעקבות המתיחות הגיאופוליטית באזור הארקטי, תוגבר הנוכחות הצבאית בגרינלנד בשיתוף פעולה עם בעלות ברית נאט"ו, כדי לאמן את היכולת לפעול בתנאי הארקטי ולחזק את נוכחות הברית באזור".

במסגרת התרגיל תתבצע פריסת מטוסים, כלי שיט וחיילים, כולל כוחות נאט"ו. בנוסף הכוחות יתאמנו בשמירה על תשתיות קריטיות, סיוע לרשויות המקומיות, פריסת מטוסי קרב וביצוע פעולות ימיות.

ראש ממשלת דנמרק, מדה פרדריקסן, הבהירה כי שאיפת ארצות הברית להשתלט על גרינלנד עדיין עומדת על הפרק, וציינה כי דנמרק ממשיכה במאמציה למנוע מצב כזה. במהלך השבוע האחרון נפגשו שרי החוץ של דנמרק וגרינלנד עם מזכיר המדינה ומסגן הנשיא האמריקני בבית הלבן כדי לדון במתיחות ובצעדים הנדרשים.

טראמפ מצידו הבהיר בפוסט שפרסם אתמול באופן חד משמעי את כוונתיו להשתלט על המדינה. "לארצות הברית יש צורך בגרינלנד לצורכי ביטחון לאומי. זה חיוני עבור הכיפה הזהובה שאנו בונים", כתב הנשיא ברשת החברתית שבבעלותו. לדבריו, "אם לא נעשה זאת, רוסיה או סין יעשו זאת, וזה לא יקרה".