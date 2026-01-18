טראמפ יצא למלחמה נגד הבכיר הרפובליקני: "בגד במפלגה"

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר בסוף השבוע כי בכוונתו לפעול להדחתו של מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט של מדינת אינדיאנה, לאחר שזה התנגד למפת מחוזות קונגרס חדשה שטראמפ קידם.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו כתב טראמפ כי סנאטור המדינה רוד בריי “בגד” במפלגה הרפובליקנית, לאחר שהסנאט המדינתי דחה בחודש שעבר הצעה למפה חדשה שהייתה יוצרת שני מחוזות קונגרס נוספים בעלי נטייה ימנית. טראמפ הודיע כי ישתף פעולה עם דיוויד מקינטוש, חבר קונגרס לשעבר מאינדיאנה וממייסדי הארגונים הפדרליסט סוסייטי וקלאב פור גרות’, במטרה לפעול נגד בריי. לדבריו, השניים סיכמו שיעבדו יחד “ללא לאות” כדי להדיח את בריי. מקינטוש, דמות ותיקה במחנה השמרני, אישר את הדברים וכתב ברשת X כי הוא מתואם עם טראמפ וכי “רוד בריי בדרך החוצה”.

רוד בריי ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

הצעת החוק שנפלה

העימות מגיע על רקע מאמצי חלוקה מחדש שמוביל טראמפ ברחבי ארצות הברית לקראת בחירות אמצע הקדנציה השנה. הצעת החוק עסקה בשרטוט מחדש של מפת מחוזות הקונגרס באינדיאנה. מטרתה הייתה לשנות את גבולות המחוזות כך שייווצרו שני מחוזות נוספים עם רוב רפובליקני, מה שהיה מחזק את סיכויי המפלגה לזכות ביותר מושבים בבית הנבחרים בבחירות אמצע הקדנציה.

טראמפ דחף למהלך כחלק ממאמץ רחב יותר ברחבי ארצות הברית לחזק את כוחם של הרפובליקנים בקונגרס לפני הבחירות הקרובות. ההצעה עברה בבית הנבחרים של אינדיאנה, אך נפלה בסנאט המדינתי לאחר שרוב חבריו, כולל רפובליקנים רבים, הצביעו נגדה – ולכן לא נכנסה לתוקף.

הנהגת הרפובליקנים בסנאט המדינתי, ובראשה בריי, התנגדה לקידום המהלך, ובריי עצמו טען שוב ושוב כי אין תמיכה מספקת בסנאט לשינוי המפה. טראמפ הפעיל לחץ פומבי על בריי ועל מחוקקים מתלבטים נוספים לקראת ההצבעה, ואף כתב כי הם “זקוקים לעידוד כדי לקבל את ההחלטה הנכונה”.

בערב ההצבעה בסנאט המדינתי תקף טראמפ את בריי ברשתות החברתיות והתחייב לעשות כל שביכולתו כדי להדיח אותו ואת יתר הרפובליקנים שהתנגדו להצעת החלוקה מחדש בפריימריז של המפלגה. לפי הדיווחים, טראמפ שוחח אישית עם מחוקקים במדינה בנושא, וסגן הנשיא ג’יי.די. ואנס ביקר באינדיאנה פעמיים בסתיו האחרון כדי לדון במהלך.