לפחות 24 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו בתאונת רכבות קשה שהתרחשה אמש בדרום ספרד.

התאונה אירעה סמוך לעיר אדמוז שבמחוז קורדובה, כאשר רכבת אחת ירדה מהפסים והתנגשה בעוצמה ברכבת שנסעה בנתיב הנגדי.

לפי הדיווחים האחרונים, החלק האחורי של רכבת "אירין" ירד מהפסים וחדר למסילה הנגדית. הוא פגע חזיתית ברכבת ה"רנפה", מה שגרם לשני הקרונות הראשונים שלה לעוף מהמסילה ולהידרדר במדרון בעומק של 4 מטרים.

שירותי החילוץ של חבל אנדלוסיה דיווחו כי נוסעים נותרו לכודים בתוך הקרונות ההרוסים גם שעות לאחר האירוע.

​התאונה התרחשה בסביבות השעה 19:40. רכבת של החברה הפרטית "איריו", שיצאה מהעיר מלאגה בשעה 18:40 כשעל סיפונה 317 נוסעים בדרכם למדריד, ירדה מהפסים מסיבה שאינה ידועה בשלב זה.

האזור תואר כקשה לגישה. תושבים מקומיים הגיעו לסייע עם מים ושמיכות בטמפרטורה של 6 מעלות צלזיוס. הוקם מרכז קליטה בעיירה אדמוז.

​עיתונאי מתחנת הרדיו הציבורית RNE, שנסע באחת הרכבות בזמן התאונה, תיאר את רגעי האימה: "זה הרגיש כאילו רעידת אדמה טלטלה את הקרון".

לדבריו, הנוסעים השתמשו בפטישי החירום כדי לנפץ את שמשות הקרונות בניסיון להיחלץ מההריסות. בעקבות האירוע הקשה, הופסקה לחלוטין תנועת הרכבות בקו המחבר בין מדריד לאנדלוסיה.

שר התחבורה, אוסקר פואנטה אמר על התקרית הקשה: "הפגיעה הייתה נוראית. מדובר באירוע מוזר באמת בקטע מסילה שעבר שיפוץ לאחרונה".

הוא כינה את התאונה "מוזרה מאוד" מכיוון שהיא התרחשה בקטע מסילה ישר ושטוח שחודש רק במאי האחרון.

בבתי החולים באזור אנדלוסיה מאושפזים כעת 245 פצועים, כאשר מצבם של 15 מהם מוגדר אנוש ו-25 נוספים במצב קשה. מדובר באחד מאסונות הרכבת הכבדים ביותר שידעה ספרד בשנים האחרונות.

​ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, מסר כי הוא "עוקב מקרוב אחר התאונה בין שתי הרכבות המהירות שירדו מהפסים באדמוז" וציין כי הממשלה משתפת פעולה עם כלל גורמי החירום.

נשיא חבל אנדלוסיה, חואן מנואל מורנו, הביע דאגה עמוקה והודיע על שיגור סיוע לוגיסטי נרחב לזירה. במקביל, נשיאת מחוז מדריד, איסבל דיאס איוסו, הודיעה כי צוותי סיוע ייפרסו בתחנת הרכבת אטוצ'ה במדריד כדי ללוות את בני המשפחות הממתינים לבשורות על יקיריהם.