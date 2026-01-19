הנשיא קרא לכלוא את חברת הקונגרס המוסלמית: "מתלוננת סדרתית"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף הלילה בחריפות את חברת הקונגרס המוסלמית ממוצא סומלי אילהאן עומר ממינסוטה, וטען כי עליה להיכלא או להיות מגורשת לסומליה.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו כתב טראמפ כי במינסוטה מתרחשת, לדבריו, הונאה בהיקף של 19 מיליארד דולר הקשורה לקהילה הסומלית, ועומר "מודעת לפרטים".

"יש במינסוטה הונאה סומלית בהיקף של 19 מיליארד דולר. ‘חברת הקונגרס’ המזויפת אילהאן עומר, מתלוננת סדרתית ששונאת את ארצות הברית, יודעת הכול", כתב הנשיא, והוסיף: "היא צריכה להיות בכלא, או אפילו בעונש חמור יותר – להישלח חזרה לסומליה, שנחשבת לאחת המדינות הגרועות בעולם. היא יכולה לעזור להפוך את סומליה לגדולה שוב".

עומר מכהנת בבית הנבחרים האמריקני מטעם המפלגה הדמוקרטית מאז תחילת 2019. היא נולדה בסומליה והפכה לאזרחית ארצות הברית בשנת 2000.

הדברים נאמרו על רקע ביקורת נוספת שספגה עומר לאחר שכינתה לאחרונה את ארצות הברית בביטוי פוגעני במהלך התבטאות נגד מדיניות ההגירה. הסנאטור הרפובליקני מייק לי מיוטה כתב בעקבות זאת כי "אף חבר קונגרס לא צריך לעולם להתייחס לארצנו כך", ותהה מה צריך להיות העונש על אמירה כזו. איש העסקים אילון מאסק הצטרף לדיון והשיב: "כל עונש שקיים על בגידה".