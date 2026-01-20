השבתת האינטרנט נמשכת: החשש - איראן תפעיל מודל 'צפון קוריאה'

כמעט שבועיים לאחר שאיראן הסירה את הגישה לאינטרנט בצל גל המחאות, והמדינה סובלת כעת מהשלכות כלכליות חמורות. בעלי עסקים רבים, שהסתמכו על פרסום ומכירות ברשתות החברתיות, מדווחים על ירידה חדה בהכנסות, ולרוב אינם יודעים מתי תחזור הגישה לאינטרנט – אם בכלל.

חסימת האינטרנט החלה ב-8 בינואר, כאשר ההפגנות נגד המשטר הפכו לגל מחאות רחב היקף, במהלכו נהרגו לפחות 5,000 בני אדם, לפי הודעת השלטונות. המהלך נועד למנוע מהמוחים לתאם פעולות ולהעביר לעולם עדויות על האלימות שמופעלת נגדם.

למרות פרקי זמן קצרים שבהם חודש החיבור, הגישה לרוב האתרים, כולל מנועי חיפוש כמו גוגל, מוגבלת או בלתי נגישה. סגן הנשיא לענייני מדע וטכנולוגיה טען לאחרונה כי האינטרנט יושב "החל מהשבוע", אך אין עדיין לוח זמנים רשמי לכך, ויש חשש שהמשטר ימשיך להגביל את הגישה לאינטרנט או להפוך אותה למצב קבוע, בדומה לצפון קוריאה.

החסימה פוגעת גם בכלכלה המקומית. סוחר בטהרן סיפר ל-AP כי מאז תחילת המחאות ירדו הכנסותיו ב-90%, משום שהלקוחות אינם משתמשים באפליקציות המקומיות שהמשטר הציע כתחליף. לפי הערכות שונות, ניתוק האינטרנט עולה לאיראן בין 2.8 ל-37 מיליון דולר ביום. בשנת 2021, המכירות ברשתות החברתיות הניבו לעסקים באיראן כ-833 מיליון דולר בשנה, ושיבושי אינטרנט קודמים עלו לכלכלה מיליארדי דולרים.

לצד החסימה, התביעה הכללית פתחה בהליכים להחרמת נכסים של עסקים ואנשים שלקחו חלק במחאה, כולל בתי קפה, ספורטאים ואנשי קולנוע. מצב הרוח הלאומי והרצון של הצרכנים לרכוש ירדו באופן דרמטי, ורבים נאלצים להתמקד ברכישת מוצרים בסיסיים בלבד. בעלי עסקים מתמודדים עם הוצאות קבועות, אך הכנסותיהם כמעט ואינן קיימות, מה שמעמיק את המשבר הכלכלי במדינה.